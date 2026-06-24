Phố lễ hội Heragon City tạo đòn bẩy thương mại cho bất động sản dòng tiền

(VTC News) -

Lực đẩy từ mô hình phố lễ hội cuối tuần

Thời gian gần đây, phố lễ hội tại Heragon City đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Thanh Hóa. Chỉ riêng tuần khai mạc, khu vực này đã đón hơn 5.000 lượt khách, góp phần hình thành một không gian sinh hoạt cộng đồng sôi động và giàu trải nghiệm.

Tiếp nối hiệu ứng tích cực đó, sự kiện cuối tuần vừa qua với chủ đề “Một vé đến tuổi thơ – Mở bầu trời ký ức” mang đến chuỗi hoạt động tương tác dành cho nhiều thế hệ. Các trò chơi dân gian quen thuộc như kéo co, nhảy sạp, nhảy bao bố hay rồng rắn lên mây… được tái hiện sinh động, thu hút đông đảo gia đình và trẻ nhỏ.

Trong bối cảnh trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử, những không gian trải nghiệm thực tế đang trở thành lựa chọn của nhiều phụ huynh. Tại đây, các em có cơ hội tham gia hoạt động ngoài trời cũng như khuyến khích sự đồng hành giữa cha mẹ, góp phần tăng cường gắn kết gia đình.

Chị Lan Anh (phường Hạc Thành) chia sẻ: “Chương trình tuần này rất ý nghĩa, giàu tính trải nghiệm và đặc biệt phù hợp với trẻ em trong dịp nghỉ hè. Việc phố lễ hội thay đổi chủ đề theo từng tuần khiến các con tôi rất hào hứng, cứ đến cuối tuần là lại muốn ra đây để xem có gì mới. Đây thực sự là một địa điểm vui chơi, vận động bổ ích cho trẻ nhỏ cũng như tạo cơ hội cho bố mẹ đồng hành, chia sẻ thời gian cùng con”.

Phố lễ hội Heragon City thu hút hàng nghìn lượt khách tham gia trải nghiệm vào mỗi cuối tuần.

Bên cạnh giá trị cộng đồng, chuỗi sự kiện còn mang đến tín hiệu tích cực cho các hộ kinh doanh dịch vụ. Anh Minh Đức, chủ một gian hàng ẩm thực cho biết, doanh thu trong các đêm sự kiện diễn ra luôn ở mức quả khả quan nhờ sức mua tốt và lượng khách đông đảo.

Thực tế cho thấy, giá trị của một khu đô thị không chỉ nằm ở quy hoạch trên giấy mà còn ở khả năng kiến tạo nhịp sống, hình thành cộng đồng cư dân và tạo ra giá trị sử dụng bền vững. Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng hiệu quả vận hành thực tế, những mô hình có khả năng duy trì dòng khách đang nhận được sự quan tâm của giới kinh doanh cũng như nhà đầu tư.

Kích hoạt tiềm năng cho dãy phố thương mại

Sức hút của phố lễ hội cuối tuần đang tạo ra những tác động tích cực đối với bức tranh kinh tế khu vực. Lưu lượng khách ngày càng gia tăng không chỉ góp phần thắp sáng nhịp sống đô thị mà còn tạo động lực cho các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển.

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, sự hiện diện của những điểm đến giải trí ngay trong khu đô thị có khả năng tạo ra dòng khách tự nhiên và kích thích nhu cầu tiêu dùng. Khi người dân thường xuyên tìm đến vui chơi, nhu cầu mua sắm, ẩm thực và sử dụng dịch vụ cũng có xu hướng gia tăng.

Với dòng nhà phố, lượng khách qua lại là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh doanh. Khi không gian đô thị thu hút được cư dân và du khách, các căn shophouse sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng và phát triển đa dạng mô hình vận hành.

Tại Heragon City, lợi thế này tiếp tục được củng cố nhờ hệ thống hạ tầng đồng bộ với trục đại lộ rộng 15m, vỉa hè lên đến 7m, thuận lợi cho giao thương. Bên cạnh đó, các căn shophouse được thiết kế 4 tầng 1 tum với mặt tiền từ 5-9m, đáp ứng đa dạng công năng sử dụng.

Lưu lượng khách lớn sẽ thúc đẩy tiềm năng thương mại của các dãy shophouse tại Heragon City.

Đại diện đơn vị Quản lý và Phát triển dự án MBLand cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đối tác để đa dạng chuỗi trải nghiệm tại phố lễ hội. Mục tiêu là từng bước đưa nơi đây trở thành điểm hẹn cuối tuần quen thuộc của người dân, góp phần gia tăng sức sống thương mại cho toàn khu vực.

Trong bối cảnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, những mô hình tích hợp như phố lễ hội Heragon City được đánh giá là hướng đi giàu triển vọng, hoàn toàn phù hợp với định hướng quy hoạch đô thị ven sông Mã của tỉnh.

Không đơn thuần là một điểm vui chơi cuối tuần, tuyến phố đang từng bước kiến tạo nhịp sống cộng đồng hiện đại, gia tăng sức hấp dẫn cho khu đô thị và mở ra những cơ hội bứt phá bền vững cho thị trường bán lẻ trong tương lai.