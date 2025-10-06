Phố Hàng Mã ảm đạm, tiểu thương vội vã bê đồ tránh mưa đêm Trung thu

"Tôi vừa bày xong vài bộ mặt nạ đẹp thì trời đổ mưa. Không che chắn kịp là hỏng hết. Cũng may có bạt và ô che, nhưng vẫn phải vừa chạy vừa bê đồ. Năm nay bán ế hơn hẳn năm ngoái”, anh Nam, chủ cửa hàng bán mặt nạ giấy bồi chia sẻ.