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Phổ điểm trung bình tốt nghiệp THPT khối C00: Giảm hơn 2 điểm so với năm 2025

(VTC News) -

So với năm 2025, điểm trung bình khối C00 năm 2026 giảm từ 19,72 xuống 17,23 điểm, trung vị giảm từ 19,85 xuống 17,25 điểm.

Tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) năm 2026 ghi nhận mặt bằng điểm giảm đáng kể so với năm 2025. Điểm trung bình giảm từ 19,72 xuống 17,23 điểm, trong khi trung vị giảm từ 19,85 xuống 17,25 điểm. Toàn quốc không có thí sinh đạt điểm 0 và điểm 30 ở tổ hợp này.

Điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 50% trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, còn lại là học bạ với trọng số khác nhau trong ba năm.

Quy định trên nằm trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026. Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) gồm tổng điểm 4 môn thí sinh dự thi, điểm trung bình (ĐTB) năm học lớp 10, 11, 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích.

Hoa Trà
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