Phố cổ Hội An hứng trận lụt thứ 3 trong vòng 20 ngày

(VTC News) -

Phố cổ Hội An (Đà Nẵng) đang hứng trận lụt thứ 3 trong vòng 20 ngày, người dân tất tả dọn đồ chạy lũ.

LINH NGÂN
