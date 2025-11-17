+
Phố cổ Hội An hứng trận lụt thứ 3 trong vòng 20 ngày
(VTC News) -
Phố cổ Hội An (Đà Nẵng) đang hứng trận lụt thứ 3 trong vòng 20 ngày, người dân tất tả dọn đồ chạy lũ.
LINH NGÂN
Tin mới
Đơn vị nào chịu trách nhiệm 'vá' vết nứt kéo dài trên đường đèo Prenn?
15:53 17/11/2025
Đời sống
Tưng bừng chào đón Lễ hội Bia Hà Nội 2025
15:51 17/11/2025
Đời sống
Khoảnh khắc kinh hoàng cầu sập khiến hơn 30 thợ mỏ thiệt mạng
15:50 17/11/2025
Thời sự quốc tế
Ông Zelensky tới Pháp ký thỏa thuận phòng không, nhận máy bay, tên lửa
15:48 17/11/2025
Thời sự quốc tế
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
15:47 17/11/2025
Tin nhanh 24h
P&G Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi cho cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão lũ
15:47 17/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lùi ngày xét xử cựu phó chánh án nhận hối lộ để 'chạy án'
15:29 17/11/2025
Pháp đình
Chính phủ yêu cầu chăm lo đời sống người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
15:24 17/11/2025
Tin nóng
Cận cảnh vết nứt khổng lồ gây biến dạng mặt đường trên đèo Prenn tại Lâm Đồng
15:23 17/11/2025
Đời sống
Chủ tịch Đồng Tháp được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
15:22 17/11/2025
Chính trị
Ông Lữ Quang Ngời làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau
15:20 17/11/2025
Chính trị
Trạm y tế cấp xã được tổ chức thế nào từ 1/1/2026?
15:19 17/11/2025
Tin tức
BIDV mở chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ kinh doanh chuyển đổi kê khai thuế
15:08 17/11/2025
Kinh tế
3 Dương Quá 'Thần điêu đại hiệp': U60 lẻ bóng, người trải qua biến cố hôn nhân
15:00 17/11/2025
Sao thế giới
Côn Đảo chuyển mình từ tăng trưởng xám sang tăng trưởng xanh bền vững
14:57 17/11/2025
Kinh tế xanh
Dân mạng 'phát cuồng' với chú ngựa vừa khóc vừa 'chạy KPI, vượt ngàn chông gai'
14:49 17/11/2025
Giới trẻ
Humtto - thương hiệu leo núi yêu thích của người mê trekking outdoor
14:45 17/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Rau dưa đắt 'khét lẹt', hơn cả thịt cá
14:37 17/11/2025
Thị trường
Chức danh người đứng đầu trạm y tế xã, phường từ năm 2026 thay đổi thế nào?
14:27 17/11/2025
Tin tức
Không được dự World Cup, huấn luyện viên nghi đối thủ dùng phép thuật
14:21 17/11/2025
Hậu trường
Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Hà Quang Trung làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
14:20 17/11/2025
Chính trị
Đèo Khánh Lê gần nơi xe khách bị đất đá đè bẹp tiếp tục sạt lở kinh hoàng
14:12 17/11/2025
Tin nóng
Một lô đất cấp 2 sổ đỏ ở Hải Phòng: Cán bộ liên quan sai phạm bị xử lý thế nào?
14:00 17/11/2025
Bạn đọc
Kẻ giật điện sát hại vợ trong phòng tắm thoát án tử nhờ con gái xin khoan hồng
14:00 17/11/2025
Chuyện bốn phương
Sân bay Long Thành đưa Vũng Tàu thành tâm điểm du lịch và bất động sản?
13:57 17/11/2025
Dự án
Bộ trưởng GD&ĐT: Nhà giáo cần làm sao cho xứng với sự phó thác, kỳ vọng của xã hội
13:29 17/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Nhân tố 'bí ẩn' mới khiến nguy hiểm rình rập mọi ngả trên chiến trường Ukraine
13:28 17/11/2025
Tư liệu
Tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Caribe giữa chiến dịch chống ma túy
13:23 17/11/2025
Thời sự quốc tế
Nhật Bản cử đặc phái viên sang Trung Quốc xoa dịu căng thẳng
13:19 17/11/2025
Thời sự quốc tế
Bác tin bùn nhão tràn trên phố khiến loạt xe trượt ngã liên quan dự án metro
12:48 17/11/2025
Tin nóng