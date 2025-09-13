Đóng

Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng (SN 1971), Phó Ban Tổ chức Trung ương.

