Philippines dừng nhập khẩu, Bộ Công Thương kêu gọi doanh nghiệp mua lúa cho dân

(VTC News) -

Bộ Công Thương kêu gọi doanh nghiệp mua lúa cho nông dân khi Philippines ngừng nhập gạo, khiến giá lúa giảm.

QUỲNH TRANG
