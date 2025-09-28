Đóng

Phẫn nộ tài xế xe khách ép xe tải tóe lửa ở Vành đai 3 trên cao Hà Nội

(VTC News) -

Tối 26/9, xe khách biển số 11H-007.xx chèn ép, tạt đầu xe tải gây tóe lửa ở Vành đai 3 trên cao (Hà Nội).

Vân Khánh
