Phẫn nộ tài xế phóng nhanh trong mưa ngập, suýt cán trúng người đi bộ

(VTC News) -

Sáng 7/10 tại Hà Nội, một tài xế xe tải phóng nhanh qua phố giữa lúc mưa ngập, sóng nước do xe tạo ra khiến người này suýt ngã ngay dưới bánh xe tải.

Vân Khánh
