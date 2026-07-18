Petrovietnam quyết tâm tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026

(VTC News) -

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2026, hướng tới mục tiêu trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030.

Duy trì nhịp tăng trưởng

Petrovietnam đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, huy động nguồn dầu thô, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, khí, điện, phân bón và các sản phẩm thiết yếu phục vụ nền kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kế hoạch của Petrovietnam đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, gia tăng trữ lượng đạt 8,3 triệu tấn quy dầu, bằng 55,3% kế hoạch năm; ký kết được 3 hợp đồng dầu khí, tạo nền tảng cho hoạt động thăm dò, khai thác trong giai đoạn tới. Đặc biệt, sản lượng khai thác dầu thô tăng 14,2% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, kể từ năm 2015, sản lượng dầu thô khai thác trong nước trong 6 tháng đầu năm có tăng trưởng trở lại so với cùng kỳ, với mức tăng đạt hai con số.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo Petrovietnam chứng kiến lễ ký Hợp đồng phân chia sản phẩm Lô 10/11 và Lô 10&11-1 giữa Petrovietnam và PVEP.

Các sản phẩm chủ yếu khác như điện, xăng dầu, phân bón đều ghi nhận mức tăng trưởng từ 5% đến 23%. Nhiều nhà máy lọc dầu, sản xuất phân bón của Petrovietnam được vận hành tối ưu, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường và tạo thêm động lực tăng trưởng cho Tập đoàn.

Một điểm sáng khác là Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất đã được tái khởi động sau nhiều năm tạm dừng, kịp thời cung cấp nguyên liệu phục vụ triển khai xăng sinh học E10. Kết quả này không chỉ góp phần thực hiện định hướng chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải mà còn mở rộng thị trường cho các sản phẩm mới của Petrovietnam.

Các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng đồng đều.

Cùng với sản lượng, các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao. Tổng doanh thu toàn Petrovietnam ước đạt 734,7 nghìn tỷ đồng, tăng 49%; doanh thu hợp nhất ước đạt 445,4 nghìn tỷ đồng, tăng 39%. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 88,9 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động kinh doanh quốc tế đạt xấp xỉ 100 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 22% doanh thu của Tập đoàn. Doanh thu từ sản phẩm mới, dịch vụ mới và hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt 11,4 nghìn tỷ đồng.

Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4 đã hoàn thành và đưa vận hành thương mại theo kế hoạch - với công suất dự kiến cung cấp cho thị trường phía Nam khoảng 9 tỷ kWh/năm.

Đẩy mạnh đầu tư duy trì đà tăng trưởng

Năm 2026, Petrovietnam đặt mục tiêu đầu tư 105,8 nghìn tỷ đồng, cao hơn gấp hai lần giá trị thực hiện đầu tư năm 2025. Trong 6 tháng đầu năm, hàng loạt dự án trọng điểm đã có những chuyển động quan trọng.

Dự án Sư Tử Trắng giai đoạn 2B đã đón dòng khí sớm đầu tiên từ giếng ST-9P. Dự án phát triển mỏ Lạc Đà Vàng tiếp tục bám sát tiến độ, hướng tới mục tiêu đón dòng dầu đầu tiên vào tháng 10/2026. Các dự án khác của Vietsovpetro cũng đang được triển khai đúng kế hoạch, với khả năng hoàn thành sớm hơn tiến độ đề ra.

Petrovietnam sẽ thúc đẩy thúc đẩy các sản phẩm phục vụ chuyển dịch năng lượng như xăng E10, LNG, điện gió ngoài khơi, CCS và CCUS.

Đối với Dự án Cá Voi Xanh, Petrovietnam đã cơ bản xác định được nhà đầu tư mới có tiềm lực và quan hệ hợp tác lâu dài với Tập đoàn, tạo cơ sở để phấn đấu tái khởi động dự án trong quý IV/2026.

Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoàn thành một bước quan trọng với việc ký kết hợp đồng EPC. Các dự án Ô Môn III, Ô Môn IV… và toàn bộ chuỗi khí – điện Lô B tiếp tục được tập trung triển khai, hướng tới mục tiêu đón dòng khí đầu tiên vào năm 2027.

Theo Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường, với tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ USD, chuỗi dự án Lô B khi vận hành ổn định sẽ đóng góp hàng tỷ USD cho ngân sách Nhà nước, đồng thời bổ sung nguồn khí quan trọng cho khu vực Tây Nam Bộ và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Với những kết quả đáng ghi nhận trong nửa đầu năm 2026, cùng tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong điều hành, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường khẳng định, Tập đoàn sẽ giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh năng lượng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.