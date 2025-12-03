PERSOL công bố Báo cáo Nhân sự 2025 - 5 xu hướng tái định hình tuyển dụng

Khi các nhóm kỹ năng số hóa – bao gồm kỹ năng hybrid digital và hiểu biết về ESG ngày càng trở nên khan hiếm, báo cáo cho thấy người lao động đang ưu tiên sự linh hoạt, mục tiêu nghề nghiệp và cơ hội phát triển hơn là yếu tố lương thưởng. Điều này buộc doanh nghiệp phải xem xét lại chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài.

Tại Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng số tăng nhanh nhờ sự phát triển của thương mại điện tử, bán lẻ đa kênh và marketing dựa trên dữ liệu. Ứng viên hành xử ngày càng giống “người tiêu dùng”: Yêu cầu quy trình ứng tuyển tối ưu trên di động, thông tin minh bạch và trải nghiệm nhất quán. Điều này khiến doanh nghiệp phải xem xét lại toàn bộ hành trình tuyển dụng và giá trị thương hiệu tuyển dụng.

Báo cáo, dựa trên khảo sát tại 12 thị trường và 4 nhóm ngành trọng điểm, nêu 5 xu hướng nổi bật: Sự nổi lên của kỹ năng kết hợp giữa công nghệ và năng lực cá nhân; vai trò tăng của kiến thức ESG; hành vi ứng viên mang tính tiêu dùng; sự chuyển dịch giá trị nghề nghiệp của Gen Z và Y; và nhu cầu hợp tác giữa doanh nghiệp – cơ sở đào tạo – cơ quan quản lý nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ năng.

Xem nội dung tại: www.persolapac.com/industry-insights-2025