Ông Trump nói Mỹ sẽ tuyên bố 'chiến thắng hoàn toàn' trước Iran trong 2 tuần tới

Phát biểu tại một cuộc vận động trực tuyến ủng hộ Thượng nghị sĩ Lindsey Graham trước cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Nam Carolina, ông Trump cho biết Iran đang thể hiện thiện chí hơn trong đàm phán.

“Chúng ta đang đàm phán và họ muốn đạt được một thỏa thuận rất tốt. Họ sẵn sàng nhượng bộ nhiều vấn đề, trong đó có việc từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói.

Một người dân Iran cầm quốc kỳ trên đường phố. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng Washington đang có lợi thế trong cuộc đối đầu hiện nay với Tehran.

“Tôi nghĩ chúng ta đang thắng trong cuộc chiến này. Trong hai tuần tới, khi chúng ta tuyên bố chiến thắng hoàn toàn, đó sẽ là một chiến thắng trọn vẹn. Điều đó sẽ sớm xảy ra và giá dầu sẽ giảm mạnh”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên ông Trump đề cập đến mốc thời gian cụ thể khi nói về những bước đột phá trong chính sách đối ngoại. Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran được công bố ngày 7/4 cũng từng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để các bên hoàn tất một thỏa thuận chấm dứt xung đột trong vòng hai tuần.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Meet the Press, khi được hỏi vì sao Iran vẫn chưa chấp nhận một thỏa thuận dù Mỹ nhiều lần khẳng định Tehran muốn đạt được đồng thuận với Washington, ông Trump cho rằng tiến trình này cần thêm thời gian.

“Họ là một quốc gia mạnh mẽ và rất tự hào. Có những điều họ chưa từng nghĩ mình sẽ phải chấp nhận, nhưng giờ họ buộc phải làm như vậy. Họ không còn nhiều lựa chọn khác và điều đó cần thêm một chút thời gian”, ông nói.