Ông Trump kể 'cuộc gọi cuối' với thượng nghị sĩ Mỹ vừa qua đời đột ngột

(VTC News) -

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham (bang Nam Carolina) đã qua đời đột ngột vào tối 12/7 ở tuổi 71. Văn phòng của ông cho biết báo cáo sơ bộ từ Văn phòng Giám định Y khoa Washington D.C. xác định nguyên nhân tử vong là bóc tách động mạch chủ, một tình trạng tim mạch cấp nghiêm trọng.

Là một trong những chính trị gia Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Kiev, ông Graham qua đời chỉ vài giờ sau khi trở về từ Ukraine, nơi ông đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham.

"Có lẽ đó là cuộc gọi cuối cùng"

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi Graham là một "người yêu nước đích thực", đồng thời cho biết Nhà Trắng đã hạ cờ rủ để tưởng niệm. Trong các cuộc phỏng vấn ngày 13/7, ông Trump tiết lộ nói chuyện điện thoại với ông Graham vào tối 12/7, không lâu trước khi nhân viên y tế được điều đến nhà ông.

"Ông ấy nói với tôi rằng mình cảm thấy mệt. Ngoài điều đó ra thì vẫn ổn", ông Trump kể. Ông nói cuộc điện đàm đó "có thể là cuộc gọi cuối cùng" của Thượng nghị sĩ Graham.

"Khoảng 1 giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn từ một người trong văn phòng của ông ấy báo rằng ông đã qua đời. Tôi thực sự không thể tin được. Ông ấy như một thành viên trong gia đình tôi".

Ông Trump cũng nhận xét về sự ra đi đột ngột của người bạn lâu năm: "Có lẽ đó cũng không phải là cách ra đi tồi tệ nhất".

Dù là đồng minh thân cận của Tổng thống Trump trong nhiều năm, ông Graham từng nhiều lần bất đồng với ông chủ Nhà Trắng, đặc biệt trong các vấn đề đối ngoại khi ông luôn chủ trương lập trường cứng rắn hơn, bao gồm việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Ông Graham từng tranh cử tổng thống năm 2015 nhưng rút lui trước khi diễn ra bất kỳ cuộc bỏ phiếu sơ bộ nào. Ban đầu, ông phản đối mạnh mẽ ông Donald Trump và từng cho rằng ông Trump không phù hợp để trở thành tổng thống.

Tuy nhiên, sau khi ông Trump giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa và bước vào Nhà Trắng, mối quan hệ giữa hai người dần thay đổi. Ông Graham trở thành một trong những đồng minh quan trọng nhất của ông Trump tại Thượng viện, tích cực bảo vệ các chính sách của tổng thống, đóng vai trò quan trọng trong việc phê chuẩn các thẩm phán bảo thủ, trong đó có Thẩm phán Tòa án Tối cao Amy Coney Barrett năm 2020.

Hai người cũng thường xuyên chơi golf cùng nhau và trao đổi về các vấn đề đối ngoại, trong đó ông Graham nhiều lần khuyến khích ông Trump có lập trường cứng rắn hơn với Iran và Nga.

Nhà Trắng hạ cờ rủ tưởng niệm ông Graham.

Hơn ba thập kỷ trên chính trường

Thượng nghị sĩ Tim Scott (đảng Cộng hòa, Nam Carolina) gọi ông Graham là "một chính khách đích thực" và là người bạn thân thiết. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (đảng Dân chủ, Connecticut) cho biết ông cũng vừa nói chuyện với ông Graham ngay trong ngày ông qua đời.

"Chúng tôi thường có quan điểm khác nhau, nhưng ông ấy luôn lắng nghe và luôn tìm cách thu hẹp bất đồng". Cựu Thượng nghị sĩ Dân chủ Al Franken cũng tưởng nhớ Graham là người hài hước nhất tại Thượng viện.

Ông Lindsey Graham được bầu vào Hạ viện Mỹ năm 1994 và trở thành Thượng nghị sĩ từ năm 2002. Trong hơn 30 năm hoạt động chính trị, ông nổi tiếng về các vấn đề đối ngoại, quốc phòng, nhập cư và ngân sách, đồng thời thường xuyên tới các khu vực xung đột như Iraq và Ukraine.

Ông từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump và sau đó là Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện.

Ông Graham chưa từng kết hôn. Sau khi cha mẹ qua đời, khi mới 21 tuổi, ông trở thành người giám hộ hợp pháp rồi nhận nuôi em gái Darline Graham Nordone. Hai anh em có mối quan hệ rất gắn bó. Trong một đoạn quảng cáo tranh cử năm 2014, bà Nordone từng nói về anh trai mình: "Anh ấy chưa bao giờ khiến tôi thất vọng".