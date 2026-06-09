(VTC News) -

Theo Quyết định của UBND TP.HCM về kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban là ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM.

10 Phó Trưởng ban là 7 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM do ông Nguyễn Mạnh Cường làm Phó Trưởng ban Thường trực, cùng Giám đốc Công an Thành phố; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ.

29 thành viên là lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành của TP.HCM.

Quyết định cũng cho biết Công an TP.HCM là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ TP.HCM.

Ban Chỉ đạo sẽ giúp UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND Thành phố nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo, phối hợp, thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính trên địa bàn.

Cùng với đó là cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của TP.HCM. Giúp Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...;

Đồng thời điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, giải pháp có tính chất liên ngành về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, cải cách hành chính... Cũng như kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, giải pháp có tính chất liên ngành về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đôn đốc việc triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị…

TP.HCM xác định năm 2026 là năm tăng tốc khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Trong năm nay, hơn 4,16% tổng chi ngân sách Thành phố, tương đương 12.700 tỷ đồng đã được bố trí cho khoa học - công nghệ.

TP.HCM xác định năm 2026 là năm tăng tốc khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết năm 2026 được Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57 xác định là năm tăng tốc, triển khai đồng bộ các giải pháp khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mục đích phải tạo ra sản phẩm cụ thể, đo lường được, đóng góp trực tiếp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Trọng tâm triển khai Nghị quyết 57 trong năm 2026 là lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, huy động nguồn lực xã hội và ưu tiên các lĩnh vực chiến lược.