Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Chủ tịch UBND TP Huế

(VTC News) -

Chiều 18/11, HĐND TP Huế khoá VIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp kỳ họp chuyên đề lần thứ 28 và thực hiện kiện toàn một số chức danh quan trọng. Tại kỳ họp, HĐND TP Huế thống nhất bầu ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thành uỷ giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, sáng 16/11, Thành uỷ TP Huế tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố, trao quyết định điều động, chỉ định nhân sự chủ chốt của TP Huế.

Theo đó, ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, Ban Bí thư có quyết định cho ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế đương nhiệm - thôi giữ các chức vụ này để điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (SN 1970, quê Khánh Hoà). Ông Toàn có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật ngành Luật Tư pháp; Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; trình độ Lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 11/2002 đến tháng 5/2004, ông Nguyễn Khắc Toàn là Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa; từ 6/2004 đến tháng 7/2007 là Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa. Từ tháng 8/2007 đến tháng 11/2008, ông là Quyền Chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2010, ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa; từ tháng 5 đến tháng 8/2010 là Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Cam Ranh.

Từ tháng 9 đến tháng 12/2010, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh; từ 1/2011 đến tháng 2/2016 là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh.

Từ tháng 3/2016 đến tháng 2/2020, ông Nguyễn Khắc Toàn là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2021, ông làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa. Từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2025, ông là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (mới).

Tháng 11/2025, ông Nguyễn Khắc Toàn được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Ông Lê Trường Lưu - Nguyên Bí thư Thành uỷ Huế và Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thuỳ Giang.

Cũng tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 28, HĐND TP Huế miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Chí Tài do chuyển công tác và đảm nhiệm chức vụ mới. Đồng thời, HĐND TP Huế bầu ông Trần Hữu Thuỳ Giang - Chánh Văn phòng UBND TP Huế giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Hữu Thùy Giang (SN 1981, quê phường Dương Nỗ, TP Huế) có trình độ chuyên môn Tiến sỹ Quản lý du lịch và dịch vụ (Đại học Southern Cross, Úc ); Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Huế, ông Trần Hữu Thùy Giang kinh qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế); Thành uỷ viên, UVTV Đảng uỷ UBND TP Huế, Chánh Văn phòng Đảng uỷ UBND TP Huế, Chánh Văn phòng UBND TP Huế.