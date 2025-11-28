Ông Nguyễn Đức Trung thôi làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định cho ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân, vì lý do sức khỏe.

Điều động ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo thông cáo của Thành ủy Hà Nội, ngay sau khi nhận nhiệm vụ Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã chủ động tiếp cận và triển khai một số công việc theo thẩm quyền, phân công nhiệm vụ công tác cho các Phó Chủ tịch UBND TP tham gia một số hội nghị của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 2.

Tuy nhiên, gần đây, ông Nguyễn Đức Trung gặp vấn đề về sức khỏe, phải điều trị tại khoa A11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.