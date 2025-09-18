+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Núi mỹ phẩm hết hạn bị đổ trộm, dân 'hốt sạch' chỉ sau một đêm
(VTC News) -
Sau khi nhận được phản ánh, lực lượng chức năng Hà Nội đến hiện trường kiểm tra xử lý nhưng gần như toàn bộ số mỹ phẩm đã bị người dân “hốt sạch” ngay trong đêm.
Văn Chương
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Fed giảm lãi suất: Tại sao giá vàng đột ngột đi xuống?
22:12 18/09/2025
VTC NEWS TV
Đàn em 'tổng tài' hành hung nhân viên quán cafe: Tình trạng nạn nhân thế nào?
21:57 18/09/2025
VTC NEWS TV
Nguyễn Filip mắc lỗi, CLB Công an Hà Nội suýt thua ngược đội bóng Trung Quốc
21:24 18/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Vụ nhân viên quán cà phê bị khách hành hung: 'Tổng tài' có phải chịu trách nhiệm?
21:23 18/09/2025
Bản tin 113
Hải Phòng mạnh tay xử lý 'cát tặc' lộng hành trên biển
21:21 18/09/2025
Tin nóng
Nga biến đường ống thành 'địa đạo', Ukraine dựng bẫy ngầm ở Kharkov
21:14 18/09/2025
Thời sự quốc tế
Hãng xe máy điện Việt Nam nhận khoản đầu tư 22 triệu USD
21:13 18/09/2025
Xe điện
Xe điện rẻ nhất VinFast Minio Green lộ hình ảnh thực tế
21:08 18/09/2025
Tin xe 247
Hợp tác Việt Nam – Hy Lạp trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ
21:05 18/09/2025
Người Việt bốn phương
Podcast: Nhà 2 tầng mọc lên trên đất người khác và sự thật gây sốc
20:41 18/09/2025
VTC NEWS TV
Podcast: EVN đề xuất xử phạt lắp điện mặt trời không khai báo, người dân lo lắng
20:34 18/09/2025
VTC NEWS TV
Hơn 14.000 'chuồng cọp' ở TP.HCM được tháo dỡ
20:26 18/09/2025
Phòng chống cháy nổ
Nhân viên quán cafe bị khách hành hung: Gia đình bức xúc, yêu cầu xử lý nghiêm
20:24 18/09/2025
VTC NEWS TV
Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46
20:10 18/09/2025
Thời sự quốc tế
Giải nữ VĐQG 2026: Đội của Huỳnh Như thua trận đầu tiên
20:08 18/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Đại hội các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới lần thứ 8: Diễn đàn đối thoại vì hoà bình và phát triển bền vững
20:02 18/09/2025
Đời sống
Xác định thêm 4 đội bóng vào tứ kết giải U17 Quốc gia
19:57 18/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Phát hiện thi thể phân hủy dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội
19:51 18/09/2025
Tin nóng
Nhân viên quán cà phê bị khách hành hung ở Hà Nội: Công an làm việc với các bên
19:50 18/09/2025
Bản tin 113
Nghệ An: Khởi tố 34 người làm giả hồ sơ, gian lận trong đấu thầu xây dựng
19:36 18/09/2025
Pháp luật
Người phụ nữ tử vong khi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội
19:34 18/09/2025
Tin nóng
Nhà thi đấu 'đắp chiếu' nhiều năm ở TP.HCM sắp được hồi sinh
19:27 18/09/2025
Đầu Tư
Khách có tiền mua nhà ngày càng trẻ, đến 40% người ở nhóm tuổi 25 - 34
19:26 18/09/2025
Bất động sản
Trực tiếp bóng đá Beijing Guoan 2-2 CAHN: Nguyễn Filip mắc lỗi
19:15 18/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Mark Zuckerberg giới thiệu kính thông minh có màn hình, 'búng tay' điều khiển
19:06 18/09/2025
Sản phẩm
Thông tin về lịch xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại
19:06 18/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
TP.HCM tiếp tục thí điểm cho xe rẽ phải khi đèn đỏ tại các giao lộ
19:04 18/09/2025
Tin nhanh 24h
Lắp điện mặt trời mái nhà phải đăng ký, cơ quan chức năng nói gì?
18:54 18/09/2025
Đầu Tư
YouTuber 'Giao Heo' qua đời vì tai nạn
18:52 18/09/2025
Tin nhanh 24h
Đợt bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành sẽ diễn ra thế nào?
18:27 18/09/2025
Đầu Tư