'Nữ tướng' đứng sau thương hiệu Đông dược được hàng triệu người tin dùng

(VTC News) -

Lấy “tâm” làm gốc

Khi nhắc đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ Đông dược, nhiều người bảo nhau: “Cứ hàng Tâm Bình mà dùng”. Sự tin tưởng ấy không phải ngẫu nhiên có được, mà là kết quả của quá trình 15 năm xây dựng uy tín thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm và tâm huyết của người sáng lập – Tổng Giám đốc (TGĐ), dược sĩ Lê Thị Bình.

Sinh ra trong gia đình có nghề thuốc Nam lâu đời, dược sĩ Bình đã kết hợp kinh nghiệm gia truyền với kiến thức được học ở trường Đại học Dược Hà Nội, cùng kinh nghiệm thực tế tại các công ty dược trong và ngoài nước để xây dựng thương hiệu Tâm Bình.

TGĐ Lê Thị Bình dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu các sản phẩm của Tâm Bình.

Để sản phẩm có hiệu quả cao, chị lặn lội đi tìm dược liệu quý ở những vùng sâu, vùng xa, nhiều đêm thức trắng, miệt mài trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu, bào chế sản phẩm. Chị trăn trở làm sao để sản phẩm có chất lượng tốt nhưng giá thành phải hợp lý, giúp nhiều người có cơ hội dùng. Vì vậy các sản phẩm của Tâm Bình luôn có giá thành hợp lý so với thị trường.

Bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên Chủ nhiệm Khoa Ngoại – Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, nhiều lần hợp tác với Tâm Bình, nhận xét: “Chị Bình là người rất có tâm với nghề, rất yêu nghề, kế nghiệp và phát huy được nghề thuốc của gia đình. Các sản phẩm của Tâm Bình thực sự có chất lượng và hiệu quả tốt”.

Là thầy giáo cũ và cũng là người đã trực tiếp sử dụng các sản phẩm của Tâm Bình, PGS.TS Nguyễn Huy Oánh (nguyên Phó hiệu trưởng trường ĐH Dược Hà Nội) không giấu niềm tự hào khi nhắc về cô học trò xuất sắc: “Dược sĩ Bình là tấm gương sáng cho thế hệ sinh viên trường Dược học tập.

Chị đã biết khai thác cái hay, cái quý của các bài thuốc Y học cổ truyền, mạnh dạn thành lập công ty, đầu tư vùng trồng dược liệu và nhà máy GMP để sản xuất theo công nghệ hiện đại, cho ra đời các sản phẩm chất lượng, tiện lợi, đáp ứng được nhu cầu chữa bệnh của người dân”.

PGS.TS Nguyễn Huy Oánh và Dược sĩ Lê Thị Bình nghiên cứu tài liệu dược học.

Thầy Oánh cho biết, hơn chục năm trước, ông bị đau từ bả vai xuống cánh tay, không thể giơ tay lên để mặc áo. Vậy mà sau 2 tháng uống Viên khớp Tâm Bình đã hết đau, tự mặc được áo.

Năm 2023, ông phát hiện bị ung thư phổi, người suy kiệt, mệt mỏi, không muốn ăn. Biết thầy lâm bệnh, dược sĩ Bình đã gửi tặng ông một hộp Sâm nhung Đại bổ Tâm Bình để bồi bổ. “Sau 1 tháng dùng Sâm nhung Đại bổ Tâm Bình, tôi đỡ mệt mỏi, ăn uống ngon miệng, cơ thể khỏe khoắn hơn”, mắt ông ánh lên niềm vui khi sức khỏe cải thiện nhờ chính sản phẩm của học trò cũ.

Khoản “lời” lớn nhất là sự tin yêu của người bệnh

Đại tá Phạm Quy (nguyên Trưởng phòng tham mưu Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an) bị bệnh đại tràng co thắt 45 năm, đã chữa trị nhiều nơi mà không khỏi. Đọc báo thấy Dược phẩm Tâm Bình có sản phẩm Đại tràng Tâm Bình, ông đến để mua thì tình cờ gặp dược sĩ Lê Thị Bình. Sau khi hỏi han về tình trạng bệnh, dược sĩ Bình động viên ông: “Chú cứ dùng thử xem, biết đâu hợp với chú thì bệnh sẽ ổn thôi”.

“Tôi thấy ở chị toát lên sự gần gũi, nhân hậu của một người thầy thuốc. Tôi yên tâm mua Đại tràng Tâm Bình về dùng và thật may sau 2 tháng bệnh đã ổn định”, ông kể.

Sau cơ duyên ấy, vị đại tá luôn dõi theo từng bước phát triển của Tâm Bình cũng như cá nhân TGĐ Lê Thị Bình: “Tôi hết sức cảm động khi được xem hình ảnh chị chân đi ủng, tay chống gậy dò dẫm bước đi trên con đường đất trơn trượt ở miền núi để tới thăm khám và phát thuốc, phát quà cho những bệnh nhân xương khớp và người nghèo.

Tôi nghĩ “khoản lời” lớn nhất của Tâm Bình chính là sự tin yêu không thể đong đếm được bằng tiền của đông đảo người bệnh, người nghèo dành cho công ty và cá nhân chị Bình”.

Dược sĩ Lê Thị Bình phát thuốc miễn phí cho người dân.

Mến mộ tấm lòng nhân ái của dược sĩ Lê Thị Bình, ông đã gửi tặng hai câu thơ:

Chị là thầy thuốc của dân

Đức cao, Tâm sáng, ân nhân cho đời

Làm nghề với sự tận tâm, dược sĩ Lê Thị Bình đã dẫn dắt Dược phẩm Tâm Bình trở thành 1 trong 5 công ty Đông dược uy tín Việt Nam. Các sản phẩm như: Viên khớp, Đại tràng, Mỡ máu, An thần ngủ ngon Tâm Bình… đã góp phần chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người Việt.

Dòng sản mới chăm sóc sức khỏe gồm Sâm nhung Đại bổ, nước uống Hồng sâm Đông trùng… cũng nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ chất lượng tốt và giá thành hợp lý.

15 năm lèo lái con thuyền Tâm Bình, “nữ tướng” Lê Thị Bình không chỉ ghi dấu bản lĩnh của một doanh nhân, mà còn bằng trái tim của người thầy thuốc. Giữa thương trường khốc liệt, chị đã chọn con đường lấy chữ Tâm làm gốc, lấy niềm tin của người bệnh làm hành trình cho con đường phát triển của mình.