Nữ sinh chuyên Địa trường Ams và cú lội ngược dòng chạm đỉnh 1600/1600 SAT

(VTC News) -

Đạt 1600/1600 SAT ở lần thi thứ ba, em Nguyễn Hà Chi - Học sinh lớp 11 chuyên Địa, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trở thành một trong số ít thí sinh chinh phục được mức điểm tuyệt đối của bài thi này.

Nữ sinh từng hai lần đạt ở mức 1500 điểm nhưng vẫn chưa thể chạm đến mục tiêu cao nhất. Với Chi, SAT là kỳ thi quan trọng bởi không chỉ phục vụ kế hoạch du học mà còn mang lại lợi thế khi xét tuyển vào nhiều trường đại học trong nước.

Bài thi SAT gồm hai phần là Reading and Writing (Đọc - Viết với 54 câu hỏi), và Math (Toán gồm 44 câu), kéo dài hơn hai giờ. Từ mốc 1530 trở lên, người thi lọt top 1% cao nhất thế giới trong hơn hai triệu thí sinh mỗi năm.

Nhìn lại quãng thời gian ôn luyện, nữ sinh thừa nhận đây không phải hành trình dễ dàng. "SAT vốn là bài thi có độ khó cao, trong khi em còn phải song song chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý. Việc liên tục chuyển đổi giữa hai mục tiêu học tập khiến quá trình ôn SAT nhiều lần bị gián đoạn", Chi chia sẻ.

Khi tập trung cho đội tuyển học sinh giỏi, Chi gần như không còn thời gian dành cho SAT. Đến khi quay trở lại, em lại phải mất thời gian lấy lại nhịp độ học tập. Chính sự ngắt quãng ấy khiến những ngày đầu ôn luyện trở nên khá vất vả.

Em Nguyễn Hà Chi trở thành một trong số ít thí sinh chinh phục được mức điểm tuyệt đối của bài thi SAT. (Ảnh: NVCC)

Hà Chi bắt đầu làm quen với SAT từ lớp 10. Tuy nhiên, kết quả ở hai lần thi đầu tiên chưa thực sự ổn định. Ở lần thi đầu, em mất điểm ở phần Đọc - Viết. Đến lần thi thứ 2, điểm ở phần Toán lại giảm xuống. Hai phần thi liên tục "lên xuống", khiến tổng điểm chưa thể bứt phá.

Theo Chi, SAT không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đánh giá tốc độ xử lý và khả năng chinh phục các dạng bài khó. Những câu hỏi dễ nếu làm sai sẽ bị trừ điểm rất đáng tiếc, vì vậy sự chính xác luôn được đặt lên hàng đầu.

Qua hai lần thi, nữ sinh nhận thấy đề SAT thường xuất hiện nhiều dạng toán lạ như đồ thị bất phương trình, biện luận hệ số mũ hay những câu hỏi lượng giác có tính phân loại cao. Để tránh bị bất ngờ trong phòng thi, em chủ động tìm kiếm thêm tài liệu trên mạng, nghiên cứu các dạng "bẫy" thường gặp để rèn phản xạ khi đọc đề.

Bên cạnh đó, Chi dành nhiều thời gian luyện sử dụng Desmos - công cụ vẽ đồ thị được tích hợp trực tiếp trong bài thi SAT. Việc thành thạo công cụ này giúp em xử lý nhanh hơn nhiều dạng bài phức tạp như phương trình bậc bốn hay hệ bất phương trình thay vì phải tính toán thủ công.

Dù có nền tảng tiếng Anh khá tốt, Hà Chi vẫn đánh giá: "Phần Đọc của SAT là thử thách không hề đơn giản. Đặc biệt với dạng câu hỏi điền từ vào chỗ trống, em tập thói quen không phụ thuộc hoàn toàn vào nghĩa quen thuộc của từ vựng mà tập trung phân tích ngữ cảnh để lựa chọn đáp án phù hợp nhất".

Đối với những câu hỏi suy luận khó, Chi thường phân tích kỹ lập luận trong đề và áp dụng phương pháp loại trừ. Mục tiêu của em là tìm ra ít nhất hai đáp án chắc chắn sai bằng cách xác định chính xác từ khóa hoặc chi tiết khiến đáp án đó không còn phù hợp.

Chia sẻ kinh nghiệm dành cho các thí sinh đang ôn SAT, nữ sinh cho rằng với phần Toán, việc ưu tiên giải những câu hỏi khó sẽ giúp nâng cao tư duy và khả năng xử lý đề thi. Trong khi đó, những bạn thường xuyên thiếu thời gian nên tập trung luyện đề nhiều hơn. Khi đã nắm chắc các nội dung dễ ghi điểm, đặc biệt là phần ngữ pháp, mới tiếp tục đầu tư cho những chuyên đề còn yếu.

Theo thầy Nghiêm Đức An, giáo viên đồng hành cùng Hà Chi trong quá trình ôn luyện, điểm số tuyệt đối của nữ sinh là kết quả của một lộ trình được chuẩn bị bài bản từ sớm. Điều đáng ghi nhận nhất không chỉ nằm ở năng lực học tập mà còn ở bản lĩnh khi đối diện với giai đoạn chững điểm sau khi đạt mốc 1500.

"Thay vì nóng vội, Chi lựa chọn đi chậm lại để rà soát từng lỗi nhỏ, cẩn trọng hơn trong các phép tính, tối ưu tốc độ bằng Desmos và đào sâu hơn vào những dạng câu hỏi logic phức tạp. Sự kiên nhẫn ấy, cùng việc duy trì phong độ trên 1550 điểm trong nhiều tháng liên tiếp trước kỳ thi, đã trở thành bệ phóng giúp em hoàn thành mục tiêu lớn nhất của mình", thầy Đức An nói.

Hiện Hà Chi dự định nộp hồ sơ vào các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế - tài chính tại Singapore, Hà Lan và Australia. Nữ sinh lựa chọn mở rộng cơ hội bằng cách ứng tuyển vào nhiều trường khác nhau, sẵn sàng theo học tại nơi phù hợp nhất trong hành trình tiếp theo của mình.