NSND Xuân Bắc đưa vở nhạc kịch thiếu nhi từng 'cháy vé' trở lại sân khấu

(VTC News) -

Sau thành công của 4 suất diễn "cháy vé" trong năm 2025, thu hút hơn 3.000 khán giả, vở nhạc kịch thiếu nhi Phép màu của Kurt sẽ trở lại.

Vở nhạc kịch với ê-kíp cố vấn nghệ thuật gồm NSND Xuân Bắc, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng và nhạc sĩ Lưu Hà An. Tổng đạo diễn của vở diễn là nhạc sĩ Hoàng Anh Minh - người đứng sau nhiều chương trình truyền hình quen thuộc như Gặp nhau cuối năm, Giai điệu tự hào, Bài hát Việt hay Đồ Rê Mí.

NSND Xuân Bắc đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật.

Chia sẻ lý do nhận lời tham gia dự án, NSND Xuân Bắc cho biết điều thuyết phục anh trước hết là kịch bản. "Kịch bản Phép màu của Kurt rất hay và thú vị. Trong dịp hè, với tư cách người lớn và là người cha, tôi nghĩ nếu không tham gia những hoạt động như thế này thì thật có lỗi với các bạn nhỏ", nam nghệ sĩ nói.

Theo NSND Xuân Bắc, nghệ thuật dành cho thiếu nhi cần được đầu tư nghiêm túc để nuôi dưỡng tình yêu sân khấu cho các em từ sớm.

"Là một nghệ sĩ đi trước, tôi thấy mình có trách nhiệm lan tỏa tình yêu nghệ thuật, tạo điều kiện để các bạn trẻ phát huy khả năng của mình. Biết đâu trong số những em nhỏ tham gia Phép màu của Kurt sẽ có những em từ yêu thích trở thành đam mê, từ đó bộc lộ tài năng và đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà", anh chia sẻ.

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cũng cho biết anh gần như nhận lời ngay khi được mời tham gia dự án. Trong quá trình thực hiện, anh liên tục cùng ê-kíp chỉnh sửa kịch bản và hỗ trợ dàn dựng để hoàn thiện tác phẩm.

Vở diễn "Phép màu của Kurt" từng tạo nên cơn sốt, hút 3000 khán giả.

Lấy bối cảnh thế giới côn trùng và các loài hoa, Phép màu của Kurt kể về Kurt - một "người bạn" quen thuộc nhưng luôn bị xa lánh vì mùi hương đặc trưng. Trái ngược với vẻ ngoài không được yêu thích, Kurt lại là người âm thầm hy sinh để giúp những bông hoa tỏa hương, qua đó truyền tải thông điệp về giá trị của sự cống hiến và lòng tốt.

Vở diễn quy tụ gần 60 diễn viên với hai nhân vật trung tâm cùng nhiều vai phụ là các loài côn trùng, hoa lá và đông đảo diễn viên nhí.

Tác phẩm gồm 17 phân cảnh, được kết nối bằng 17 ca khúc sáng tác riêng. Âm nhạc được biểu diễn trực tiếp (live band), góp phần dẫn dắt cảm xúc và tạo nên không gian sân khấu gần gũi với khán giả nhỏ tuổi.

Phép màu của Kurt sẽ có hai suất diễn lúc 15h và 19h30 ngày 26/7 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội).