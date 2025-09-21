+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Nỗi lòng công nhân nghèo: Gồng mình trước 'bão giá'
(VTC News) -
Trong bối cảnh giá cả các loại dịch vụ, hàng hoá, thực phẩm ngày càng tăng cao, để trụ được ở TP.HCM là cả thách thức lớn với nhiều công nhân.
Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Nỗi lòng công nhân nghèo: Gồng mình trước 'bão giá'
11:51 21/09/2025
Reels
Phạt tài xế ô tô con chạy vào làn khẩn cấp cao tốc, tạt đầu xe khác
11:42 21/09/2025
Tin nóng
Nhận định, dự đoán tỷ số Arsenal đấu với Man City, vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh
11:33 21/09/2025
Bóng đá Anh
Độc lạ trào lưu xăm răng của giới trẻ Trung Quốc
11:00 21/09/2025
Chuyện bốn phương
Ông Zelensky sẽ gặp ông Trump để bàn về đảm bảo an ninh cho Ukraine
10:53 21/09/2025
Thời sự quốc tế
Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc
10:50 21/09/2025
Chính trị
Bắt kẻ dùng clip nhạy cảm đe dọa, cưỡng dâm người yêu cũ
10:41 21/09/2025
Bản tin 113
Xét tuyển đại học bằng học bạ: Không nên vội vàng loại bỏ
10:37 21/09/2025
Diễn đàn
Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào của âm nhạc Việt
10:31 21/09/2025
Sao Việt
Camera ghi cảnh người đàn ông ở Ninh Bình bị đánh gục ngay tại nhà
10:20 21/09/2025
Bản tin 113
Dịch vụ 'đồng hành leo núi' ở Trung Quốc gây tranh cãi vì tiếp xúc nhạy cảm
10:13 21/09/2025
Chuyện bốn phương
Lùi ô tô húc đỗ trụ bơm xăng gây cháy dữ dội, nhân viên hoảng hốt tháo chạy
10:00 21/09/2025
Reels
Trụ bơm xăng bị xe Mercedes húc đổ, đè trúng nhân viên, lửa bùng phát dữ dội
09:58 21/09/2025
Tin nóng
Sau 'Hơn 10 năm rồi', Sơn Tùng M-TP ra intro mới khiến fan đứng ngồi không yên
09:43 21/09/2025
Ca Nhạc
Thời kỳ 'tiền rẻ' có thể trở lại: Sóng lớn ở chứng khoán, bất động sản hưởng lợi
09:35 21/09/2025
Kinh tế
Ký hợp đồng vay tiền nhưng chưa nhận tiền thì nên làm gì?
09:25 21/09/2025
Tư vấn
Ô tô chạy bằng nước lã đi Hải Phòng-Hà Nội chỉ hết 1 lít nước: Vì sao chết yểu?
09:25 21/09/2025
VTC NEWS TV
Ba mẹ con chết thương tâm sau va chạm ô tô
09:10 21/09/2025
Tin nóng
Kiến nghị tách làn ô tô và xe máy trên tuyến quốc lộ Hà Nội - Bắc Giang
08:49 21/09/2025
Tin nóng
Giành Quán quân cuộc thi âm nhạc ở Nga, Đức Phúc nói gì?
08:41 21/09/2025
Ca Nhạc
Bão Ragasa mạnh cấp 17 khi vào Biển Đông, có thể trực tiếp ảnh hưởng Bắc Bộ
08:39 21/09/2025
Thời tiết
Làng Báo Đáp rộn ràng mùa Trung Thu, xuất xưởng hàng trăm nghìn đèn ông sao
08:33 21/09/2025
Tin nóng
Khám phá sức mạnh của AI trong tối ưu hóa năng lượng điện
08:30 21/09/2025
VTC NEWS TV
Thủ tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà: Dễ hay khó?
08:00 21/09/2025
VTC NEWS TV
6 vị thuốc tự nhiên giúp ngăn ngừa tăng huyết áp cực hiệu quả ít người biết
07:44 21/09/2025
Tư vấn
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 5 mới nhất
07:30 21/09/2025
Bóng đá Anh
Công viên 744 tỷ đồng ở Hà Nội xây xong bỏ hoang, cỏ mọc um tùm
07:23 21/09/2025
Tin nóng
Ngành học nào có số lượng sinh viên đông nhất cả nước?
07:21 21/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Xem trực tiếp Becamex TP.HCM vs Công an TP.HCM vòng 4 V.League trên kênh nào?
07:15 21/09/2025
Lịch bóng đá
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 22/9 và rạng sáng 23/9
07:10 21/09/2025
Cần biết