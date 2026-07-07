Noble Palace Ha Long: Giải pháp dòng tiền từ chiến lược '1 tài sản - 3 giá trị'

(VTC News) -

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đón hơn 12,4 triệu lượt khách, trong đó có 2,63 triệu lượt khách quốc tế, mang về tổng doanh thu hơn 35.198 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ.

Theo các chuyên gia, đà tăng trưởng của du lịch cùng quá trình hoàn thiện hạ tầng đang tạo động lực cho thị trường bất động sản, đồng thời kéo theo nhu cầu lớn về các không gian thương mại, lưu trú và dịch vụ. Xu hướng này cũng làm thay đổi khẩu vị đầu tư.

Thay vì chỉ kỳ vọng vào mức tăng giá, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những tài sản có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu sử dụng, khai thác và tích lũy dài hạn.

Nền tảng cho bất động sản đa giá trị

Theo quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, thành phố được định hướng phát triển theo mô hình đa cực, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối giữa khu vực di sản vịnh Hạ Long và vùng phía Bắc thành phố.

Định hướng này đang dần được hiện thực hóa thông qua quá trình hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Các công trình như cầu Tình Yêu, cầu Bình Minh cùng các tuyến đường bao biển góp phần tăng khả năng kết nối giữa Hòn Gai, Cao Xanh - Hà Khánh và các khu vực lân cận. Đặc biệt, cầu Bình Minh (cầu Cửa Lục 3), đưa vào khai thác từ đầu năm 2024, đã hoàn thiện thêm mạng lưới giao thông hai bờ vịnh.

Nhờ đó, khu vực Cao Xanh - Hà Khánh đang dần hình thành một cực phát triển mới của Hạ Long, với định hướng phát triển các hoạt động đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đây cũng là khu vực được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi hội tụ lợi thế về vị trí và kết nối hạ tầng.

Trên nền tảng lợi thế về vị trí, quy hoạch và định hướng phát triển, Noble Palace Ha Long theo đuổi chiến lược "1 tài sản - 3 giá trị", hướng tới kết hợp nhu cầu an cư, khai thác kinh doanh và tích lũy tài sản trong cùng một sản phẩm.

Phối cảnh quy hoạch khu đô thị Noble Palace Ha Long bên vịnh Cửa Lục. (Ảnh: Vinacominland)

Ưu tiên giá trị sử dụng của bất động sản

Nằm tại khu vực Cao Xanh - Hà Khánh, bên vịnh Cửa Lục, Noble Palace Ha Long được quy hoạch trên diện tích khoảng 97,36 ha với các dòng sản phẩm gồm shophouse, nhà phố, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập. Dự án phát triển theo phong cách kiến trúc tân cổ điển châu Âu, mang thông điệp "Miền diệu kỳ bên vịnh di sản".

An cư là giá trị đầu tiên mà Noble Palace Ha Long hướng tới. Dự án sở hữu lợi thế về không gian sống ven vịnh, kết nối thuận tiện với các khu vực trung tâm của Hạ Long. Quy hoạch phố - biệt thự đồng bộ cùng hệ thống tiện ích nội khu góp phần đáp ứng nhu cầu ở thực, phù hợp với xu hướng người mua ngày càng ưu tiên giá trị sử dụng của bất động sản.

Phối cảnh khu đô thị Noble Palace Ha Long. (Ảnh: Vinacominland)

Bên cạnh đó, dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp với hệ thống tiện ích như quảng trường trung tâm, hồ sinh thái, tuyến phố đi bộ, khu thể thao đa năng cùng các không gian văn hóa, nghệ thuật. Theo định hướng của chủ đầu tư, các hạng mục này góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, mở ra dư địa khai thác thương mại và phục vụ nhu cầu của cư dân cũng như du khách khi dự án đi vào vận hành.

Theo đó, bên cạnh nhu cầu ở, dự án hướng tới tạo thêm giá trị khai thác cho chủ sở hữu thông qua hoạt động kinh doanh hoặc cho thuê, phù hợp với xu hướng tìm kiếm những tài sản có công năng sử dụng đa dạng.

Phối cảnh sản phẩm phố - biệt thự tại Noble Palace Ha Long. (Ảnh: Vinacominland)

Noble Palace Ha Long nằm tại khu vực vịnh Cửa Lục - nơi đang được đầu tư hạ tầng và định hướng trở thành không gian phát triển mới của thành phố. Lợi thế về vị trí giúp dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư và khai thác trước mắt mà còn được kỳ vọng có giá trị tích lũy trong dài hạn. Giá trị này được hình thành từ sự kết hợp của vị trí ven vịnh, quy hoạch khu đô thị đồng bộ và các sản phẩm thấp tầng.

Đối với nhóm khách hàng tìm kiếm một tài sản có thể vừa sử dụng, vừa khai thác và nắm giữ lâu dài, đây là lớp giá trị thứ ba trong chiến lược "1 tài sản - 3 giá trị".