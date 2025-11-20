+
++
Đóng
Nỗ lực giải cứu 3 người mắc kẹt trên nóc nhà ở Đắk Lắk
(VTC News) -
Đội cứu hộ tiếp cận ngôi nhà ngập giải cứu 3 người mắc kẹt trên nóc nhà tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
Minh Nguyệt - Minh Vy
Tin mới
Lũ lịch sử ở Đắk Lắk: Người dân lên nóc nhà chờ cứu hộ
11:36 20/11/2025
VTC NEWS TV
Tốn hơn trăm triệu đồng, thi lý thuyết lái ô tô 128 lần… vẫn trượt
11:30 20/11/2025
Trải nghiệm
Tạo nhóm gia đình, nâng tình gắn kết trên Techcombank Mobile
11:16 20/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Công an, bộ đội dầm mình trong lũ, sơ tán hơn 17.000 người dân ở Gia Lai
11:11 20/11/2025
Tin nhanh 24h
Cận cảnh hiện trường sạt lở kinh hoàng trên đèo Mimosa ở Lâm Đồng
11:06 20/11/2025
Đời sống
Đến cả 'thiên tài ngôn ngữ' cũng bị câu đố này lừa
11:06 20/11/2025
Hỏi - Đáp
Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Mimosa
11:06 20/11/2025
Tin nóng
Nhiều nơi ở Đắk Lắk chìm trong biển nước, lực lượng chức năng dồn lực ứng cứu
11:00 20/11/2025
Tin nhanh 24h
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở Phú Quốc
10:55 20/11/2025
Chính trị
Elon Musk: ‘Tiền sẽ trở nên vô nghĩa trong tương lai’
10:55 20/11/2025
AI
Sạt lở nghiêm trọng ở Khánh Hòa: Cấm xe qua đèo Cổ Mã và đèo Cả
10:43 20/11/2025
Tin nóng
Sức khỏe bé gái bị bà nội và 2 người thân bạo hành giờ ra sao?
10:36 20/11/2025
Tin nóng
Chỉ cần ăn 5 gram bột này mỗi ngày, bạn sẽ không sợ cả mỡ bụng lẫn mỡ máu
10:35 20/11/2025
Gia đình
Trực thăng quân đội sẵn sàng bay cứu hộ, cứu nạn các tỉnh Nam Trung Bộ
10:18 20/11/2025
Tin nóng
Lũ dị thường, vượt đỉnh lịch sử: Trắng đêm giải cứu người mắc kẹt
10:12 20/11/2025
VTC NEWS TV
Những điều cần biết khi tham gia BHYT hộ gia đình
10:05 20/11/2025
Kinh tế
Mưa lớn, sạt lở khiến 21 người chết và mất tích, hơn 43.000 nhà bị ngập
10:04 20/11/2025
Tin nóng
Khải Hoàn Prime: Cơ hội sở hữu căn hộ resort với giá dưới 70 triệu/m²
10:00 20/11/2025
Bất động sản
Tổng Giám đốc VOV: Nâng cao năng lực để doanh nghiệp Nhà nước luôn đi tiên phong
09:58 20/11/2025
Đầu Tư
Lũ trên sông Cái Phan Rang đạt đỉnh, nhiều nơi ở Khánh Hòa chìm trong biển nước
09:46 20/11/2025
Tin nhanh 24h
Cô giáo trẻ 17 năm bám vùng đất khó, gieo tri thức cho học trò Dao
09:45 20/11/2025
Chân dung
Anatoly Akimov: Chuyện ít biết về HLV ngoại đầu tiên của bóng đá Việt Nam
09:43 20/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Quân đội điều trực thăng, máy bay không người lái cứu dân vùng lũ ở Đắk Lắk
09:40 20/11/2025
Tin nóng
Xây dựng lộ trình thực hiện Mô hình dữ liệu kinh tế sáng tạo WIPO tại Việt Nam
09:35 20/11/2025
Chuyển đổi số
Khởi tố kẻ thuê người vào Hố Nước khai thác vàng trái phép
09:30 20/11/2025
Bản tin 113
Nghẹt thở giải cứu 2 mẹ con mắc kẹt trong lũ
09:30 20/11/2025
Reels
So sánh sầu Thái và sầu Ri6, loại nào ngọt và béo hơn?
09:24 20/11/2025
Gia đình
Đắk Lắk và Khánh Hoà vẫn là tâm điểm mưa lớn, nhiều sông lũ vượt đỉnh lịch sử
09:22 20/11/2025
Thời tiết
Toyota kéo dài vòng đời các dòng xe chủ lực lên 9 năm
09:22 20/11/2025
Xe
Tổng thống Trump ký đạo luật công bố hồ sơ tỷ phú bệnh hoạn Jeffrey Epstein
09:18 20/11/2025
Thời sự quốc tế