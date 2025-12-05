Những người thoát nghèo nhờ dám đầu tư ở xã miền núi Sông Kôn, Đà Nẵng

Sau khi hoàn tất quá trình sáp nhập đơn vị hành chính theo chủ trương tinh gọn bộ máy của Nhà nước, xã Sông Kôn – một địa phương miền núi nằm ở phía Tây TP Đà Nẵng – bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Những thách thức về quản lý mới, quy mô dân cư tăng, chênh lệch phát triển giữa các vùng cũ – mới buộc địa phương phải triển khai hàng loạt giải pháp thực tiễn để đảm bảo mục tiêu ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt là chương trình giảm nghèo bền vững.

Hỗ trợ người dân đa dạng sinh kế

Những năm gần đây, xã Sông Kôn có nhiều chuyển biến đáng kể trong công tác giảm nghèo. Từ các chương trình hỗ trợ nhà ở, sinh kế, đào tạo nghề đến việc vận động người dân thay đổi tư duy làm ăn, nhiều hộ gia đình từng bước vươn lên, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Câu chuyện của bà A Viết Thị Bích (thôn Ra Ê) là một minh chứng điển hình cho sự thay đổi ấy.

Nhắc lại quãng thời gian trước đây, bà Bích kể, hai vợ chồng quanh năm lên rừng làm keo lai, hết mùa thu hoạch lại trông chờ vào vài sào rẫy. Giá cây keo bấp bênh, lại thường xuyên gặp thiên tai, gãy đổ, thu nhập chẳng đáng là bao. “Có năm đốn xong, bán không đủ tiền công thuê người vận chuyển. Cực lắm, mà không biết làm gì”, bà kể.

A Viết Thị Bích bên đàn heo giống.

Bước ngoặt đến vào năm 2021, khi bà được chính quyền xã hỗ trợ 10 con heo cỏ giống, cùng khoản vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhận được vốn và giống, bà quyết định mạnh dạn đào ao nuôi cá, dựng chuồng heo kiên cố, mua thêm vài con bò sinh sản và trồng thêm chuối, mít, ổi để tận dụng đất vườn và tăng nguồn thức ăn xanh cho vật nuôi; mùa nào thức ấy, không lãng phí.

Đến nay, mỗi năm bà xuất bán khoảng 3 lứa heo thịt, mỗi lứa hơn 15 con, mang lại nguồn thu hơn 100 triệu đồng, chưa tính tiền heo giống và bán cá thương phẩm. Đến năm 2023, gia đình bà chính thức thoát nghèo. Hiện đàn heo trong chuồng vẫn duy trì khoảng 19 con, tạo nguồn thu ổn định.

“Nhờ Nhà nước quan tâm, hỗ trợ con giống và vốn, gia đình tôi mới có điều kiện để vươn lên. Đến hôm nay, có thể nói là đã thoát nghèo, có nền tảng để phát triển lâu dài”, bà Bích chia sẻ.

Cách nhà bà Bích không xa, gia đình anh Pơ Nong Niêm (thôn Ra Đung) cũng đang dần thoát nghèo nhờ thay đổi tư duy sản xuất. Trên diện tích hơn 2.000m² vốn chỉ trồng lúa và hoa màu hiệu quả thấp, sau khi được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Nghị quyết 35 phát triển kinh tế vườn và được xã tập huấn kỹ thuật, anh Niêm quyết định cải tạo lại toàn bộ khu đất.

Giữa vườn là bốn ao cá được quy hoạch liền khoảnh; xung quanh, anh trồng sầu riêng, mít Thái xen cùng khoảng 1.000 cây cau, thêm cam sành, chuối và ổi để tận dụng tầng tán. Dù thiên tai liên tiếp khiến thu nhập chưa ổn định, anh Niêm vẫn kiên trì với hướng đi mới. Thời gian tới, anh dự định trồng thêm 5.000 cây cau, mở rộng đàn gà thả vườn lên 300–500 con và sau khi gia cố bờ ao sẽ thả thêm khoảng 10.000 con cá giống.

“Miễn mình không bỏ cuộc thì sẽ có ngày thành công. Mong Nhà nước tiếp tục hỗ trợ giống cây và hướng dẫn kỹ thuật để bà con có thêm động lực làm ăn”, anh Niêm bày tỏ.

Giảm nghèo theo hướng thực chất, bền vững

Theo ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn, địa phương hiện có trên 89% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Sau khi thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã A Ting, Jơ Ngây và Sông Kôn, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tập trung hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở, cải thiện hạ tầng dân sinh, đa dạng hóa sinh kế và xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện từng thôn, từng hộ.

Xã Sông Kôn đang tập trung đa dạng sinh kế cho người dân.

Hiện địa phương đã và đang tập trung vào các mô hình chăn nuôi bền vững, phù hợp phong tục và điều kiện tự nhiên của người dân như nuôi heo đen bản địa, nuôi bò sinh sản, trồng mít Thái, phát triển cây dược liệu Ba Kích tím… Trong đó, mô hình nuôi heo đen cho thấy hiệu quả rõ rệt, dễ triển khai, dễ nhân rộng.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương đã giảm còn khoảng 42%; qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, đồng bộ cơ sở hạ tầng, từng bước thay đổi tư duy phát triển sản xuất, lập nghiệp, xây dựng đời sống nông thôn mới gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.

“Điều đáng mừng nhất là nhận thức của bà con thay đổi. Người dân hiểu rằng muốn thoát nghèo thì phải lao động sáng tạo, phải mạnh dạn đầu tư, không thể trông chờ mãi vào hỗ trợ”, ông Tùng chia sẻ.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng và nhân rộng các mô hình về xóa đói giảm nghèo bền vững; hỗ trợ hộ nghèo – cận nghèo – mới thoát nghèo phát triển sản xuất, đồng thời tuyên truyền để người dân tự giác vươn lên, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.