Những khoảnh khắc ấn tượng tái hiện 80 năm lịch sử lực lượng An ninh nhân dân

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), chương trình nghệ thuật đặc biệt 80 năm – Vì an ninh Tổ quốc trở thành điểm nhấn khi kể lại hành trình lịch sử của lực lượng An ninh nhân dân bằng cách tiếp cận giàu cảm xúc, kết hợp âm nhạc, sân khấu và công nghệ trình diễn hiện đại.

Chương trình nghệ thuật "80 năm – Vì an ninh Tổ quốc" tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Chương trình do Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy chỉ đạo nghệ thuật; nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh giữ vai trò Tổng đạo diễn; Thiếu tá, nhạc sĩ Phạm Hoàng Huy là Giám đốc âm nhạc. Kịch bản văn học do TS Phạm Phương Oanh chấp bút, cùng sự tham gia của Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đường Minh Hưng và đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng.

Không đơn thuần tái hiện các dấu mốc lịch sử, chương trình gửi gắm lời tri ân tới nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò của lực lượng An ninh nhân dân trong hành trình phát triển của đất nước.

Các nghệ sĩ như Phạm Thu Hà, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, NSƯT Cao Minh cùng dàn nhạc, hợp xướng mang đến nhiều tiết mục giàu cảm xúc tại chương trình.

Thay vì tái hiện theo trình tự thời gian, ê-kíp lựa chọn kể câu chuyện về lực lượng An ninh nhân dân qua những lát cắt tiêu biểu, làm nổi bật bản lĩnh, trí tuệ, lòng trung thành và sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Toàn bộ chương trình được xây dựng qua ba trường đoạn "Chạm vào ký ức", "Chạm vào sứ mệnh" và "Chạm vào vinh quang", dẫn dắt khán giả đi từ những ngày đầu hình thành lực lượng Công an cách mạng đến hành trình bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Một trong những điểm nhấn là việc ứng dụng giao hưởng, hợp xướng, múa đương đại kết hợp công nghệ hologram và hiệu ứng thị giác để tái hiện nhiều dấu mốc lịch sử như thời kỳ Xô viết Nghệ - Tĩnh, cuộc đột kích đêm 12/7/1946 - chiến thắng đầu tiên của lực lượng An ninh nhân dân, hay chuyên án phản gián CM12.

Công nghệ hologram, giao hưởng, múa đương đại và sân khấu đa lớp được kết hợp để tái hiện những dấu mốc lịch sử và các chiến công của lực lượng An ninh nhân dân.

Bên cạnh những chiến công, chương trình dành nhiều không gian khắc họa chiều sâu nhân văn của người chiến sĩ an ninh. Trường đoạn "Bắc Nam như cội với cành" gây xúc động khi kể câu chuyện người cha lên đường vào Nam chiến đấu lúc con gái còn chưa chào đời. Hình ảnh những lá thư từ chiến trường cùng tiếng violin của ca khúc "Bài ca không quên" ở phần kết trở thành lời tri ân dành cho những con người đã hy sinh hạnh phúc riêng vì bình yên của đất nước.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các loại hình nghệ thuật. Các ca sĩ Phạm Thu Hà, Đông Hùng, NSƯT Cao Minh, Lâm Bảo Ngọc, Hồ Hoàng Hà, Nhóm Dòng Thời Gian cùng nghệ sĩ violin Trần Anh Tú (Tú Xỉn), nghệ sĩ cello Trần Hồng Nhung, Quỳnh Lê, nghệ sĩ trumpet Nguyễn Quốc Bình... mang đến những màn trình diễn kết hợp giao hưởng, khí nhạc và hợp xướng.

Chương trình khép lại bằng bản hùng ca tri ân những thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân đã cống hiến, hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc.

Khép lại chương trình, hình ảnh lực lượng An ninh nhân dân trong thời kỳ mới được khắc họa qua những nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, đối ngoại, an ninh mạng và chủ quyền số. Với cách dàn dựng giàu tính biểu tượng,

80 năm – Vì an ninh Tổ quốc không chỉ là chương trình nghệ thuật chào mừng một dấu mốc lịch sử, mà còn là bản hùng ca tri ân những chiến công thầm lặng và khẳng định sứ mệnh của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hôm nay.