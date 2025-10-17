Những hình ảnh ấn tượng trong roadshow xuyên Việt của 'Tiếng nói Xanh' mùa 3

(VTC News) -

Từ miền núi Tây Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long, mỗi điểm dừng chân của chương trình đều bừng lên năng lượng trẻ trung, sáng tạo và khát vọng kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam.

Trong hơn một tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi “Tiếng nói Xanh” đã ghé thăm hơn 20 điểm trường THPT trên cả nước. Mỗi điểm dừng chân đều trở thành một không gian sôi động, nơi học sinh nhiệt tình hưởng ứng, thể hiện sự sáng tạo và năng lượng tràn đầy. Những khoảnh khắc này đã mở ra một khởi đầu ấn tượng, hứa hẹn một mùa giải mới đầy hứng khởi và ý nghĩa.

Tại vùng núi Tây Bắc, “Tiếng nói Xanh” đã mang tới cơ hội được trình bày những ý tưởng xanh cho các học sinh trường THPT Chuyên Lào Cai. Chịu ảnh hưởng sau cơn bão số 10, các học sinh tại đây đều nhận thức rõ tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Không ít em đã chủ động đưa ra các đề xuất, giải pháp thiết thực phù hợp với thực tế quê hương mình.

Tiến sĩ Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ “Vì tương lai Xanh”, giải đáp thông tin về cuộc thi cho hàng nghìn học sinh. Tại Thủ đô Hà Nội, “Tiếng nói Xanh” ghé thăm các trường thuộc hệ thống Vinschool, trường Song ngữ Liên cấp Greenfield, và trường THPT Chuyên Sơn Tây. Các buổi roadshow đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình từ hàng nghìn học sinh. Nhiều bạn trẻ chia sẻ cởi mở góc nhìn, suy nghĩ và hành động của mình vì một tương lai xanh, bền vững.

Trường THPT A Duy Tiên (Ninh Bình, Hà Nam cũ) đang dẫn đầu về số lượng đơn đăng kí tham gia “Tiếng nói Xanh”. Các học sinh nơi đây cho biết: Cuộc thi chính là cơ hội lớn để phát triển tư duy phản biện, kĩ năng giao tiếp và hùng biện, tranh biện.

Tại trường THPT Chuyên Thái Bình, “Tiếng nói Xanh” mang đến cơ hội để các học sinh được thỏa sức sáng tạo ở nhiều chủ đề môi trường như: giao thông xanh, giáo dục xanh, thể thao xanh, du lịch xanh.... Các chủ đề được đánh giá gần gũi, thân quen song vẫn có “đất” để các thí sinh tìm tòi, sáng tạo.

Tại trường THPT Chuyên Quốc học Huế, các học sinh đều hào hứng tham gia cuộc thi bởi đây chính là sân chơi để bày tỏ quan điểm cá nhân về những vấn đề “nóng” được cả xã hội quan tâm. Trong khi đó, nhiều học sinh trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) xem đây là cơ hội để nâng cao kỹ năng mềm cho bản thân và giành được những giải thưởng giá trị.

Tại Đà Nẵng, “Tiếng nói Xanh” đến với trường THPT Nguyễn Văn Thoại, trường TH-THCS-THPT Sky-Line, trường Phổ thông FPT và trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thầy Lê Viết Hà, Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam cũ), chia sẻ: “Tiếng nói Xanh” không chỉ mang tới các phần thưởng ý nghĩa hay cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm, mà quan trọng hơn, cuộc thi còn góp phần hình thành nhận thức cho các học sinh về việc bảo vệ môi trường ngay tại nơi mình học tập, sinh sống”.

Đến với phương Nam, “Tiếng nói Xanh” đã được lan toả đến hàng nghìn học sinh tại trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP.HCM, trước đây là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), trường Phổ thông Liên cấp Việt Úc (TP.HCM), Trung học Vinschool Central Park (TP.HCM) và Trung học Vinschool Grand Park (TP.HCM). Tại buổi giao lưu với trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), bà Phan Mỹ Linh - Đồng sáng lập Liên đoàn Tranh biện Việt Nam, Cố vấn chuyên môn cao cấp của cuộc thi, đã chia sẻ chi tiết về thể thức thi đấu Nghị viện Anh (BP) của Bảng Tiếng Anh - khác biệt lớn nhất của “Tiếng nói Xanh” năm nay.

Các học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Vũng Tàu) được giới thiệu về những thử thách mới trong Bảng Tiếng Anh – một nội dung thi giúp trau dồi kĩ năng phản biện, ứng biến và sáng tạo.

Tại điểm cầu Cần Thơ, “Tiếng nói Xanh” đã tới với trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng và trường THPT Chuyên Vị Thanh. Hàng nghìn học sinh háo hức đón nhận những thông tin hữu ích về cuộc thi. Trong đó, chủ đề “Lối sống xanh” được nhiều bạn trẻ đóng góp ý kiến, thảo luận sôi nổi. Đồng Diễm Hương, học sinh lớp 10T1, trường THPT Chuyên Vị Thanh, chia sẻ: “Khi chúng ta muốn bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất, điều đầu tiên là phải thay đổi chính bản thân mình. Bắt đầu từ những hành động nhỏ, mỗi người đều có thể góp phần tạo nên sự khác biệt”.