Ngày 1/4 hằng năm còn gọi là ngày Cá tháng Tư, từ lâu đã trở thành dịp để mọi người trao nhau những tiếng cười thông qua các câu nói dối vô hại. Trải qua thời gian, những lời nói đùa trong ngày đặc biệt này không chỉ dừng lại ở các trò vui đơn giản giữa bạn bè, đồng nghiệp mà còn phát triển thành những “cú lừa” ngoạn mục, được nhiều thế hệ truyền tai nhau như một phần ký ức tập thể.

Những câu nói dối ngày Cá tháng Tư vì thế đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày lễ này. Đó có thể là một thông báo giả khiến ai đó “giật mình thon thót”, một lời tỏ tình úp mở gây hoang mang, hay một tình huống được dàn dựng công phu để tạo nên bất ngờ phút chót. Dù ở hình thức nào, điểm chung của chúng vẫn là hướng tới sự hài hước, mang lại niềm vui và tiếng cười.

Dưới đây là những nhóm câu nói dối ngày Cá tháng Tư được nhiều người áp dụng và yêu thích.

Những câu nói dối ngày Cá tháng Tư kinh điển

1. Tớ vừa trúng thưởng một chuyến du lịch miễn phí, mai bay rồi!

2. Sếp vừa thông báo tăng lương cho toàn bộ nhân viên!

3. Hôm nay được nghỉ làm/nghỉ học đột xuất đấy!

4. Cậu vừa được chọn quay quảng cáo rồi, họ vừa gọi điện tìm cậu đó.

5. Mất mạng rồi, vì chưa đóng tiền!

6. Tớ quyết định nghỉ việc để đi làm YouTuber toàn thời gian.

7. Cậu vừa xuất hiện trên TV kìa, đang viral luôn!

8. Giá xăng vừa giảm một nửa!

9. Tháng sau tớ chuyển sang nước ngoài định cư rồi.

10. Hôm nay tớ bao ăn hết, muốn gọi gì cũng được!

Những câu nói dối hài hước ngày Cá tháng Tư. (Ảnh: Canva)

Những câu nói dối ngày Cá tháng Tư để gửi đến người yêu

1. Anh/em có chuyện rất nghiêm túc muốn nói… hôm nay nhớ anh/em nhiều hơn hôm qua.

2. Anh/em vừa đặt vé du lịch cho hai đứa rồi, chuẩn bị xin nghỉ phép đi!

3. Hình như anh/em tăng cân rồi… vì chiếm hết chỗ trong tim anh/em.

4. Ba mẹ anh/em muốn gặp em/anh gấp để bàn chuyện quan trọng.

5. Anh/em vừa nhận được lời tỏ tình từ người khác… Nhưng anh/em từ chối vì đã có người tuyệt nhất rồi.

6. Chắc tụi mình phải chia tay thôi…, chia tay điện thoại để đi ăn cùng nhau!

7. Anh/em quên mất ngày đặc biệt của tụi mình rồi.

8. Anh/em đang giận em/anh đấy....vì hôm nay chưa được ôm cái nào cả.

9. Anh/em vừa mua quà rất đắt cho em/anh, món quà là… một cái ôm miễn phí trọn đời.

10. Anh/em nghĩ mình nên tiến xa hơn trong mối quan hệ này… xa hơn là tối nay đi ăn món ngon nhé!

Những câu nói dối ngày Cá tháng Tư để tỏ tình với người yêu

1. Tớ có người yêu rồi, nếu cậu đồng ý thì người đó là cậu.

2. Tớ cần nói thật một chuyện… tớ thích cậu lâu rồi, không biết là nói dối hay nói thật nữa

3. Hôm nay tớ quyết định tỏ tình với người mình thích... Và người đó đang đọc tin nhắn này.

4. Bạn thân tớ thích cậu lắm...Thật ra ‘bạn thân’ đó chính là tớ.

5. Anh vừa cá cược là sẽ tỏ tình hôm nay, và cái giá phải trả là… phải thích em thật lòng

6. Có người nhờ anh hỏi em có người yêu chưa, người nhờ chính là anh.

7. Hình như tớ bị bệnh rồi, chẩn đoán là cứ gặp cậu là tim đập nhanh bất thường.

8. Tớ định tỏ tình hôm nay nhưng chắc thôi…vì tớ vừa tỏ tình xong rồi.

9. Nếu hôm nay không phải Cá tháng Tư thì tớ sẽ nói là tớ thích cậu.

10. Đây là lời tỏ tình giả nhân ngày Cá tháng Tư, nhưng tình cảm thì là thật.

Những câu nói dối ngày Cá tháng Tư để "troll" bạn bè

1. Mai kiểm tra đột xuất đó, giáo viên vừa thông báo trong nhóm kín rồi.

2. Tụi mình đổi địa điểm hẹn sang chỗ khác rồi, cậu chưa đọc tin nhắn à?

3. Bài đăng cũ của cậu đang viral trên mạng luôn, ai cũng chia sẻ kìa.

4. Tớ vừa thấy tên cậu trong danh sách được gọi lên phát biểu trước toàn trường.

5. Wi-Fi nhà cậu bị khóa rồi vì dùng quá dung lượng tháng này đó.

6. Sếp vừa hỏi riêng tớ về cậu, chắc chuẩn bị giao việc lớn rồi.

7. Nhóm mình bị đổi lịch họp sang sớm hơn 1 tiếng, mọi người đến gần đủ rồi.

8. Tớ nghe nói quán mình hay ăn hôm nay giảm giá 100%, đi ngay không hết.

9. Ảnh cậu hồi xưa vừa bị đào lại và đăng lên group lớp rồi.

10. Điện thoại cậu chắc sắp hỏng rồi, nãy tớ gọi nghe tiếng rè ghê lắm.

Những câu nói dối ngày Cá tháng Tư để trêu người thân gia đình

1. Con vừa nhận được thông báo được thưởng nóng một khoản tiền lớn rồi.

2. Hôm nay nhà mình có khách quan trọng đến chơi, mọi người chuẩn bị nhanh nhé.

3. Con lỡ đăng ký cho cả nhà tham gia chương trình truyền hình rồi, tuần sau quay đó.

4. Điện vừa báo sắp cắt điện cả ngày hôm nay để bảo trì.

5. Con đặt đồ ăn cho cả nhà rồi, lát nữa giao tới rất nhiều món luôn.

6. Con vừa mua vé du lịch cho cả nhà tháng tới rồi, chuẩn bị xin nghỉ phép đi nhé.

7. Tủ lạnh hình như bị hỏng rồi, mở ra không thấy lạnh nữa.

8. Sáng nay hàng xóm nói nhà mình được chọn nhận quà miễn phí đó.

9. Con vừa đăng ký tập gym 1 năm cho bố mẹ trong 1 năm bắt đầu từ mai.

10. Hôm nay con quyết định nấu bữa tối 5 món cho cả nhà luôn.

Dù mục đích là tạo niềm vui, chúng ta cũng cần lưu ý một số điều để tránh gây ra những tình huống không mong muốn. Sử dụng câu nói dối một cách hài hước, vui vẻ, tránh gây tổn thương cho người khác. Tránh những câu nói dối liên quan đến sức khỏe, tai nạn, hoặc những vấn đề nhạy cảm. Nên có sự chuẩn bị để hóa giải tình huống nếu câu nói dối gây hiểu lầm hoặc khó chịu.