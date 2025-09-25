Những căn nhà ấm tình đoàn kết

(VTC News) -

Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” vận động được, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội đã hỗ trợ cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây nhà đại đoàn kết. Những ngôi nhà dựng lên ấm áp nghĩa tình, giúp bà con an cư, lạc nghiệp để yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững...

Theo ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội - trong những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố nhận được sự quan tâm, tin tưởng ủng hộ của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn. Từ nguồn Quỹ vận động được, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài Thủ đô.

Đặc biệt, năm 2024, Ủy ban MTTQ thành phố và UBND thành phố đã ký kế hoạch liên tịch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở xuống cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Theo đó, đã có 712 hộ nghèo, hộ cận nghèo hoàn thành việc xây, sửa nhà ở; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 691 nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tính đến tháng 10/2024, TP Hà Nội đã về đích, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở xuống cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Gia đình bà Dư Thị Phúc, xã Hòa Phú (cũ) nay là xã Hòa Xá là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bà Phúc là hộ nghèo, đơn thân, đau ốm thường xuyên nên thuộc diện được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ thành phố 30 triệu đồng; xã, huyện (trước khi sáp nhập) 10 triệu đồng; dòng họ hỗ trợ 40 triệu đồng và gia đình đối ứng 50 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể, hàng xóm về ngày công, gia đình bà Phúc đã có một căn nhà khang trang, sạch đẹp, vững chãi để an cư, lạc nghiệp.

Hay như gia đình bà Nguyễn Thị Thêm ở xã Đại Xuyên (xã Khai Thái cũ) cũng là hộ độc thân có hoàn cảnh rất khó khăn, thường xuyên đau yếu. Cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của bà chủ yếu phụ thuộc vào sự giúp đỡ của anh em, con cháu trong gia đình. Từ trước tới nay, bà ở trong ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào. Được thành phố và địa phương trao hỗ trợ 100 triệu đồng, cùng sự hỗ trợ của một số tổ chức, đoàn thể, họ hàng làng xóm, gia đình bà giờ đây đã có ngôi nhà khang trang để ở.

Với những hộ nghèo như gia đình bà Phúc, bà Thêm, căn nhà vững chãi mới được trao tặng là niềm vui lớn, giúp họ thoát khỏi cảnh sống tạm bợ, yên tâm an cư, ổn định cuộc sống và có thêm động lực vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương (thứ 2 từ phải sang) trao quà hỗ trợ gia đình bà Phạm Thị Bổng - hộ nghèo ở thôn Nghiêm Xá, xã Thượng Phúc (Hà Nội).

Năm 2025, nhằm tiếp tục quan tâm hỗ trợ đến các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thủ đô, nhất là quan tâm đến nơi ăn, chốn ở, giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn an cư, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã xây dựng kế hoạch vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn.

Theo bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội - với mong muốn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, MTTQ đã chung tay cùng các cấp, các ngành giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố. Thành phố tiếp tục rà soát, hỗ trợ xây dựng 95 nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố trích 4,75 tỷ đồng để hỗ trợ mỗi nhà 50 triệu đồng.

Dự kiến, thời gian tiến độ xây dựng 95 nhà đại đoàn kết hoàn thành trước tháng 10/2025 để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố.

Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự tiếp nối truyền thống “lá lành đùm lá rách” mà còn là biểu tượng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Bằng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự kết nối hiệu quả từ MTTQ và sự đồng hành của nhân dân, doanh nghiệp, những ngôi nhà đại đoàn kết được trao tặng cho người nghèo sẽ không chỉ là chỗ ở để an cư, lạc nghiệp mà còn là điểm khởi đầu cho những cuộc đời mới, tươi sáng và đầy hy vọng.