Nhịp sống nghỉ dưỡng thượng lưu đang hiện hữu tại Vinhomes Royal Island

(VTC News) -

Ngày bình thường cũng mang nhịp điệu của kỳ nghỉ

Sáng thứ Bảy, thay vì băn khoăn “cuối tuần này đi đâu?”, nhiều gia đình tại Vinhomes Royal Island chỉ cần mở cửa bước ra ngoài. Kỳ nghỉ đã bắt đầu ngay trước hiên nhà.

“Cuối tuần của gia đình tôi gần như không phải lên kế hoạch. Các con đến bể bơi bốn mùa hoặc VinWonders, tôi hẹn bạn chơi golf, cả nhà ăn trưa tại Vincom, chiều xuống bến du thuyền ngắm cảnh, tối dạo phố đi bộ hoặc xem show”, anh Trần Thành Trung (40 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ.

Sân golf 36 hố 160ha với sân hồ và sân đầm lầy mang lại trải nghiệm độc bản cho các golfer.

Anh Trung phác họa cụ thể hơn về cuộc sống từ ngày chuyển về căn biệt thự Đảo Vua. Khi những tia nắng đầu tiên trải dài trên mặt nước, sân golf 36 hố đã rộn ràng những cú phát bóng. Với anh, đây không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn là không gian kết nối đối tác, có thể kết thúc bằng những bản hợp đồng giá trị trong khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt.

Trên nhiều tuyến đường nội khu hay công viên phủ bóng cây xanh, trẻ nhỏ đạp xe, người lớn thong thả chạy bộ, ông bà tản bộ ven sông, những quán cà phê bắt đầu đông khách với các cuộc hẹn đầu ngày.

Đến giữa trưa, bến du thuyền Royal Marina lại nhộn nhịp đón cư dân lên du thuyền dạo sông. Những hành trình ngắn trên mặt nước mang đến góc nhìn khác về thành phố cảng, nơi thiên nhiên và nhịp sống hiện đại giao hòa. Đây cũng là nơi xuất phát của những hải trình thưởng ngoạn di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ với những “khung hình” riêng tư, độc bản.

VinWonders gần 20ha, quảng trường Châu Âu với tháp mặt trời 45m trở thành nơi vui chơi giải trí của nhiều gia đình.

Khi thành phố lên đèn, dòng người tiếp tục đổ về Vincom Mega Mall, quảng trường Châu Âu hay phố đi bộ công viên Vũ Yên. Người lớn gặp gỡ bạn bè, thưởng thức ẩm thực, xem phim; trẻ nhỏ hòa mình vào các hoạt động vui chơi.

Vào mỗi dịp cuối tuần hay lễ tết, những đại nhạc hội, chương trình nghệ thuật và sự kiện cộng đồng liên tục diễn ra, mang đến bầu không khí náo nhiệt như một điểm đến du lịch.

“Điều tôi thích nhất không chỉ là đại đô thị có nhiều tiện ích hiện đại, lần đầu xuất hiện tại Hải Phòng, mà còn là mọi trải nghiệm đều rất gần. Trước đây muốn đưa cả nhà đi chơi phải mất nhiều thời gian di chuyển, còn bây giờ chỉ vài phút các thành viên đã có thể bắt đầu một kỳ nghỉ thật trọn vẹn”, chị Hoàng Huyền Trang, cư dân khu Hoàng Gia, chia sẻ.

Chính sự kết nối giữa các tiện ích hạng sang đã tạo nên giá trị khác biệt cho Vinhomes Royal Island. Cư dân được “chiều chuộng” mọi nhu cầu, sở thích, đam mê trong một hệ sinh thái đồng bộ, giúp việc tận hưởng cuộc sống trở thành một phần tự nhiên như hơi thở mỗi ngày.

Chuẩn sống mới của giới thành đạt Hải Phòng

Vinhomes Royal Island mang chuẩn sống nghỉ dưỡng cao cấp 365 ngày trong năm đang đáp ứng đúng đòi hỏi phát triển mới của Hải Phòng. 11 năm liên tiếp, thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, thu hút hàng tỷ USD vốn FDI mỗi năm.

Tầng lớp doanh nhân, chuyên gia quốc tế, lãnh đạo doanh nghiệp và những gia đình có thu nhập cao ngày càng đông đảo. Hạ tầng kinh tế xã hội đổi thay kéo theo nhu cầu nhà ở thay đổi: từ “sống sang” sang “sống chất”, từ sở hữu bất động sản đơn thuần sang sở hữu một phong cách sống.

Với cư dân thành đạt Hải Phòng, có ngôi nhà đẹp thôi chưa đủ. Điều họ tìm kiếm bây giờ chính là môi trường có thể chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng đời sống tinh thần, tạo không gian kết nối nhiều thế hệ và mở rộng các mối quan hệ xã hội.

Những căn biệt thự “phố trước sông sau” mở ra chuẩn sống nghỉ dưỡng mỗi ngày tại Vinhomes Royal Island.

Giá trị của Vinhomes Royal Island, vì thế, không nằm ở việc sở hữu sân golf, bến du thuyền hay trung tâm thương mại riêng lẻ, mà ở cách những tiện ích ấy vận hành như một phần của chuẩn sống mới, đồng thời là biểu tượng cho vị thế và gu thẩm mỹ của cộng đồng cư dân.

Quan trọng hơn, khi mọi tiện ích đều hiện diện ngay bên thềm nhà, cư dân có thêm điều mà nhiều người thành đạt luôn xem là tài sản quý giá nhất: thời gian. Thời gian cho bữa cơm gia đình, cho những buổi chiều bên con trẻ, cho những cuộc gặp gỡ bạn bè hay đơn giản là khoảnh khắc thư thái sau ngày làm việc căng thẳng.

Với cư dân Vinhomes Royal Island, 24 giờ mỗi ngày đều là những khoảnh khắc giá trị, giàu trải nghiệm. Khi chuỗi trải nghiệm ấy trở thành nhịp sống quen thuộc thay vì phần thưởng của vài kỳ nghỉ ngắn ngủi, khái niệm về ngôi nhà trên đảo Vũ Yên cũng được rộng mở.

Do đó, Vinhomes Royal Island không chỉ kiến tạo không gian an cư hiện đại, mà còn góp phần định hình phong cách sống mới của người Hải Phòng, nơi mỗi ngày đều là một hành trình đáng mong đợi.