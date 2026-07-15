Nhiều lần ‘lỡ hẹn’, đường nối cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam thi công ra sao?

Hiện trên công trường có 7 nhà thầu chính và 5 nhà thầu phụ tập trung thi công các hạng mục còn lại. Phần cầu cơ bản đã hoàn thành, trong khi phần đường đang được đẩy nhanh thi công móng mặt đường. Đến nay, toàn tuyến đã thảm bê tông nhựa khoảng 3 km trên tổng chiều dài gần 9,7 km. Các đơn vị thi công đang phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án trong tháng 9/2026.