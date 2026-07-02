Nhan sắc gây chú ý ở tuổi 59 của 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai

(VTC News) -

Cùng với Việt Trinh, Diễm Hương, Hiền Mai từng là một trong số những mỹ nhân đình đám của showbiz Việt. Diễn viên sinh năm 1967 nổi tiếng từ vai cô giáo Mai trong bộ phim Tuổi thần tiên năm 1995.

Hiền Mai từng là "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám.

Sở hữu nhan sắc kiều diễm cùng mái tóc suôn dài đặc trưng, Hiền Mai là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 90. Thời điểm đó, hình ảnh của cô xuất hiện khắp những cuốn lịch treo tường, bìa sổ lưu bút...

Ở tuổi ngũ tuần, Hiền Mai đang tận hưởng cuộc sống sung túc, bình yên bên ông xã và con trai. Những năm gần đây, cô vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Dù không còn đóng phim, song cô nhận lời tham gia các show diễn thời trang, làm giám khảo nhiều cuộc thi nhan sắc.

Đảm nhận vai trò giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu thế giới doanh nhân Việt Nam 2026, Hiền Mai tiếp tục gây chú ý bởi nhan sắc trẻ đẹp. Cô xuất hiện với phong cách ăn mặc rực rỡ, được khen "trẻ mãi không già".

Chia sẻ về bí quyết giữ nhan sắc trẻ trung, Hiền Mai cho biết cô luôn chú trọng sự lạc quan, yêu đời. "Lúc nào cũng cảm thấy mình trẻ thì tự nhiên sẽ trẻ trung hơn", nữ diễn viên nói.

Về quyết định ngồi ghế giám khảo nhan sắc, Hiền Mai cho biết điều làm nên sức sống bền vững của cuộc thi chính là giá trị mà chương trình mang lại sau mỗi mùa tổ chức. Đó là lý do cô muốn đến để truyền cảm hứng cho tất cả thí sinh.

Nhan sắc trẻ trung gây chú ý ở tuổi 59 của Hiền Mai.

Ngoài Hiền Mai, dàn giám khảo của Hoa hậu thế giới doanh nhân Việt Nam 2026 còn có NSND Trịnh Kim Chi, ca sĩ Nguyên Vũ, đạo diễn Mai Thu Huyền và Á hậu Băng Châu.

Với chủ đề "Đẹp từ trong suy nghĩ", cuộc thi năm nay nhấn mạnh vẻ đẹp của tri thức, nhân cách và trách nhiệm xã hội, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại biết sẻ chia, dám nghĩ, dám làm và khát vọng cống hiến.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, cuộc thi không chỉ tìm kiếm tân hoa hậu mà còn hướng đến việc xây dựng hình ảnh những nữ doanh nhân có khả năng truyền cảm hứng, tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam, thúc đẩy các hoạt động vì cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn đến xã hội.

Ông Lương Quốc Huy (Tổng giám đốc SCTV) - thành viên ban tổ chức.

Bên cạnh các phần thi chính, Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 sẽ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thiện nguyện, xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa, kết nối doanh nghiệp và các chương trình giao lưu cộng đồng.

Theo kế hoạch, cuộc thi bắt đầu tuyển sinh từ 1/7 - 30/9/2026. Đêm bán kết dự kiến diễn ra ngày 8/10, đêm chung kết vào ngày 11/10 tại Đồng Nai.