Nhan sắc gây chú ý của Hoa hậu Bảo Ngọc sau ồn ào 'phông bạt' học bổng thạc sĩ

(VTC News) -

Trải qua khoảng thời gian im ắng, Hoa hậu Bảo Ngọc bắt đầu trở lại với những dự án cá nhân. Chia sẻ tập đầu tiên trong chương trình đồng hành tới Miss World 2026, nàng hậu có dịp trò chuyện cùng siêu mẫu Minh Triệu - người từng hướng dẫn cô những bước catwalk đầu tiên.

Nói về lý do tiếp tục thi Miss World dù đã có danh hiệu quốc tế, Bảo Ngọc cho biết đây là nơi tôi cảm thấy phù hợp với mình. Người đẹp cho biết mục tiêu của cô khi tham gia các cuộc thi không phải bằng mọi giá giành chiến thắng.

"Tôi không nghĩ mình phải sống chết để giành chiến thắng. Điều quan trọng là mình đã nỗ lực hết khả năng và tận hưởng trọn vẹn hành trình đó", Bảo Ngọc chia sẻ. Theo Bảo Ngọc, chính suy nghĩ này giúp cô giữ được sự thoải mái về tâm lý, thay vì tự tạo áp lực cho bản thân trước mỗi cuộc thi.

Gương mặt gây chú ý của Bảo Ngọc khi trở lại sau ồn ào.

Hình ảnh mới của Bảo Ngọc nhanh chóng nhận được nhiều chú ý của khán giả. Nhiều ý kiến cũng phát hiện ra gương mặt của Bảo Ngọc cũng có đôi chút thay đổi. So với vẻ tự tin, năng lượng trước đây, nàng hậu có vẻ kém thần sắc hơn.

Tuy nhiên, không ít người động viên nàng hậu khi vẫn giữ được nhiệt huyết để quay trở lại với các dự án thay vì tiếp tục lên tiếng về những ý kiến trái chiều.

Cuối tháng 6/2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng tải thư mời tham gia chương trình Thạc sĩ Hành chính công (MPA), chuyên ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Chính sách công và Quan hệ quốc tế (SIPA) - trường thành viên của Đại học Columbia (Hoa Kỳ), từ học kỳ mùa hè năm 2026.

Chương trình được đào tạo theo hình thức toàn thời gian và sinh viên phải duy trì trạng thái học toàn thời gian trong suốt quá trình học tập. Ngoài thư mời nhập học, cô còn được trao danh hiệu SIPA Environmental Fellow, đi kèm khoản hỗ trợ học phí.

Bài đăng của Bảo Ngọc nhanh chóng nhận được nhiều chú ý của khán giả. Bên cạnh những lời khen ngợi, một số khán giả phát hiện hình ảnh thư trúng tuyển được nàng hậu có dấu hiệu bất thường.

Trước loạt tranh cãi, Bảo Ngọc khẳng định việc được nhận vào chương trình Thạc sĩ của trường là thông tin chính xác. Toàn bộ quá trình ứng tuyển, xét tuyển và các thông tin học vụ liên quan đều được thực hiện theo đúng quy trình chính thức của nhà trường.

Theo Bảo Ngọc, trong thư tuyển sinh ban đầu dành cho kỳ nhập học Summer 2026, cô nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD theo chính sách xét duyệt của chương trình ở thời điểm hiện tại. Do kế hoạch tham gia Miss World 2026 được chuẩn bị từ trước, cô chủ động đề nghị xin điều chỉnh thời điểm nhập học sang năm 2027 và được nhà trường chấp thuận. Điều này đồng nghĩa các điều kiện hỗ trợ tài chính ghi nhận tại thời điểm nhập học năm 2026 sẽ được nhà trường xem xét lại khi Bảo Ngọc nhập học.

Hoa hậu Bảo Ngọc "mất điểm" khi vướng ồn ào sửa thư mời trúng tuyển.

Tuy nhiên, nàng hậu thừa nhận trong quá trình đăng tải thư thông báo, admin quản lý fanpage đã sử dụng AI để hỗ trợ xử lý hình ảnh nhằm bảo mật thông tin.

Do công cụ AI tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản. Việc này dẫn đến một số chi tiết hiển thị trên hình ảnh đăng tải không phản ánh nguyên trạng văn bản gốc, trong đó có chi tiết liên quan đến dòng thông tin “ho tuition”.

Đây là một lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình xử lý hình ảnh, rủi ro mà người quản lý fanpage không lường trước, thiếu kỹ lưỡng trong việc đối chiếu tài liệu gốc trước khi công khai.

“Bảo Ngọc xin khẳng định rõ rằng không có bất kỳ cá nhân nào chủ động chỉnh sửa nội dung thư tuyển sinh với mục đích thay đổi thông tin, làm sai lệch kết quả tuyển sinh hay tạo ra một hình ảnh khác với nội dung thật của văn bản mà nhà trường đã gửi.

Bảo Ngọc cũng xin khẳng định việc lựa chọn không hiển thị đầy đủ phần thông tin về khoản hỗ trợ tài chính trong bài đăng ban đầu hoàn toàn không xuất phát từ mong muốn tạo ra cách hiểu rằng mình nhận được học bổng toàn phần, được miễn toàn bộ học phí, hay nhận một giá trị hỗ trợ lớn hơn thực tế”, nàng hậu cho biết.

Sau khi phát hiện sai sót, Bảo Ngọc ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan và chủ động gỡ bỏ nội dung để tránh tiếp tục tạo ra những hiểu lầm không đáng có. Bảo Ngọc xem đây là bài học lớn để bản thân cũng như đội ngũ làm việc cẩn trọng hơn trong tất cả những chia sẻ sau này.