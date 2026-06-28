Nhạc sĩ Trần Tiến hội ngộ Hà Trần, Phan Mạnh Quỳnh trong concert quy tụ 3 thế hệ

(VTC News) -

Sau thành công của số đầu tiên, live concert Phòng khách 3 thế hệ sẽ trở lại vào lúc 20h ngày 22/8 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Điểm nhấn của chương trình là màn hội ngộ của nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, cùng Thắng và Marzuz dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Dương Cầm trong vai trò Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc.

Nhạc sĩ Trần Tiến.

Nếu số đầu tiên mang đến không gian âm nhạc kết nối khán giả nhiều thế hệ với sự góp mặt của Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân, thì số thứ hai tiếp tục theo đuổi tinh thần ấy bằng cuộc gặp gỡ của năm nghệ sĩ có màu sắc âm nhạc rất khác nhau.

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ gạo cội là nhạc sĩ Trần Tiến - tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, gắn liền với hình ảnh người nghệ sĩ tự do, giàu trải nghiệm. Đồng hành cùng ông là Hà Trần, giọng ca luôn được đánh giá cao bởi tư duy âm nhạc hiện đại và khả năng biến hóa trên sân khấu.

Trong khi đó, Phan Mạnh Quỳnh sẽ mang đến những sáng tác giàu cảm xúc đã làm nên tên tuổi của mình. Hai nghệ sĩ trẻ Thắng và Marzuz cũng góp mặt, hứa hẹn tạo nên những màn kết hợp mới mẻ giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt.

Nhạc sĩ - ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Theo nhạc sĩ Dương Cầm, Phòng khách 3 thế hệ không đơn thuần là một đêm nhạc mà hướng tới việc tạo ra không gian để các thế hệ cùng ngồi lại, lắng nghe và kết nối. Vì vậy, các nghệ sĩ không được ghép ngẫu nhiên mà được lựa chọn dựa trên những điểm tương đồng trong cảm xúc và âm nhạc. Từ đó, nhiều bản mashup và màn song ca đặc biệt sẽ được xây dựng như những "cuộc đối thoại" giữa các thế hệ.

Tiếp tục đồng hành cùng chương trình, đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường sẽ thiết kế không gian biểu diễn theo tinh thần của một "phòng khách" ấm cúng. Ánh sáng, mỹ thuật và cách dàn dựng được kỳ vọng mang đến trải nghiệm gần gũi, giúp khán giả cảm nhận âm nhạc như những câu chuyện được kể trong chính ngôi nhà của mình.

Theo ban tổ chức, sau dấu ấn của số đầu tiên, Phòng khách 3 thế hệ tiếp tục hướng đến việc tạo nên một điểm hẹn âm nhạc, nơi khán giả ở nhiều độ tuổi có thể tìm thấy sự đồng điệu qua những giai điệu quen thuộc và các màn kết hợp chưa từng có giữa những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.