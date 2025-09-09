Đóng

Nha sĩ hành hung khách hàng: Nạn nhân nhập viện, phòng khám đình chỉ hoạt động

(VTC News) -

Sau vụ nữ bác sĩ hành hung khách hàng gây rúng động, phòng khám nha khoa Tuyết Chinh ở TP.HCM đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động.

QUỲNH TRANG
