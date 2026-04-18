Nhà phố đa năng hơn 200m² chỉ từ 6,5 tỷ đồng: Cơ hội chỉ có tại Dương Kinh

(VTC News) -

Với cùng ngân sách, người mua có thể sở hữu một tài sản thực gắn liền với đất, diện tích sử dụng hơn 200m2, có khả năng khai thác đa lớp giá trị, mang về dòng tiền hấp dẫn mà chung cư không thể có được.

Lựa chọn “ngược dòng” tại Nam Hải Phòng

Thị trường căn hộ thời gian qua liên tục thiết lập những đỉnh giá mới. Theo Savills, tại Hà Nội, giá sơ cấp đã vượt 100 triệu đồng/m², khiến căn hộ 60-75m² phổ biến ở mức 6-8 tỷ đồng. Tại Hải Phòng, phân khúc cao cấp cũng tiệm cận ngưỡng 70 triệu đồng/m², đưa tổng giá các căn 70-90m² lên vùng 4,5-6,5 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, mức giá chỉ từ 6,5 tỷ đồng cho một căn nhà phố tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh) tạo ra một lợi thế so sánh đáng chú ý. Cùng một ngân sách, người mua có thể sở hữu căn hộ 60-90m² hoặc một căn nhà 4 tầng gắn với đất, tổng diện tích sử dụng hơn 200m². Chi phí đầu vào gần như tương đương, song không gian sở hữu và sử dụng lại chênh lệch nhiều lần.

Vinhomes Golden City mang tới dòng sản phẩm thấp tầng có mức giá chỉ từ 6,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn, ngưỡng tiếp cận tài sản thấp tầng đang được Vinhomes Golden City kéo xuống đáng kể. Nhờ chính sách bán hàng của Vinhomes, khách hàng chỉ cần khoảng 30% giá trị căn, tương đương vốn ban đầu từ khoảng 1,3 tỷ đồng, đã có thể sở hữu. Với các sản phẩm giãn xây, vốn ban đầu còn thấp hơn, chỉ từ khoảng 4,3 tỷ đồng nếu không vay.

Ở góc độ sử dụng, sự khác biệt còn rõ rệt hơn. Đơn giá của nhà phố Vinhomes Golden City chỉ từ 35 triệu đồng/m² sàn xây dựng, bằng một nửa so với căn hộ nội đô.

“Nghịch lý” này tạo ra một thay đổi lớn về tâm lý thị trường. Nếu trước đây, thấp tầng gắn với yêu cầu vốn lớn, đơn giá cao, thì hiện tại, khoảng cách giữa căn hộ và thấp tầng đang thu hẹp nhanh.

Khi rào cản tài chính giảm xuống, câu chuyện không còn là “có đủ tiền hay không”, mà chuyển sang “nên chọn loại tài sản nào”. Và với các nhà đầu tư, nhà phố Vinhomes Golden City chính là một lựa chọn khôn ngoan.

Tài sản thực gắn với đất, tăng giá theo hạ tầng

Trên thị trường bất động sản, căn hộ chủ yếu phản ánh giá trị phần xây dựng và tiện ích nội khu. Giá trị căn hộ thường bị khấu hao theo thời gian và công năng sử dụng cũng hạn chế. Trong khi đó, nhà phố là tài sản gắn liền với đất - tài nguyên hữu hạn và luôn có xu hướng tăng giá theo hạ tầng, đô thị hóa.

Dữ liệu thị trường cho thấy, bất động sản thấp tầng Vinhomes ghi nhận mức tăng tối thiểu khoảng 10% giá/năm. Ở những dự án có hạ tầng và tiện ích hoàn thiện đồng thời, biên độ tăng trưởng có thể cao hơn đáng kể. Thậm chí, các dự án như Vinhomes Riverside (Hà Nội) hay Vinhomes Imperia (Hải Phòng) từng ghi nhận mức tăng tới 50-70% giá/năm trong giai đoạn 2018-2024.

Điểm chung của thấp tầng Vinhomes là đều bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh khi hạ tầng hoàn thiện và cộng đồng cư dân hình thành. Với Vinhomes Golden City, chu kỳ này đang bắt đầu từ năm 2026, khi tiến độ xây dựng và bàn giao được đẩy nhanh. Trong đó, 768 căn thuộc khu Thiên Hà sẽ được bàn giao vào tháng 9, đánh dấu sự hình thành thực tế của cộng đồng cư dân, doanh chủ tại Thành phố Kim Cảng.

Song hành với tiến độ hoàn thiện của dự án là sự phát triển thần tốc của hạ tầng giao thông và công nghiệp tại khu Nam Hải Phòng.

Nổi bật là dự án cầu Rào 3 kết nối trực tiếp Dương Kinh với trung tâm thành phố, cùng tuyến Vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện giúp hoàn thiện trục giao thông liên vùng. Cùng lúc, dự án mở rộng Cảng Lạch Huyện và Khu kinh tế ven biển phía Nam đang được triển khai.

Sự mở rộng của hệ sinh thái logistics và công nghiệp quy mô lớn sẽ kéo theo lượng lớn chuyên gia và lao động chất lượng cao. Đây là lực cầu của nhu cầu ở thực, lưu trú dài hạn và các loại hình kinh doanh dịch vụ, cũng chính là lực đẩy gia tăng giá trị cho dự án.

Nhà phố Vinhomes Gloden City có mức giá chỉ từ 6,5 tỷ đồng, thiết kế 4 tầng đa công năng.

Bên cạnh triển vọng tăng giá, nhà phố đa năng tại Vinhomes Golden City còn có khả năng khai thác dòng tiền vượt trội. Với thiết kế 4 tầng, mỗi căn nhà có thể vận hành theo nhiều mô hình. Tầng dưới phục vụ kinh doanh hoặc văn phòng. Các tầng trên có thể cho thuê lưu trú, làm không gian làm việc hoặc dành cho sinh hoạt. Như vậy, tài sản không chỉ tăng giá theo thời gian, mà còn có thể tạo dòng tiền liên tục trong quá trình nắm giữ.

Trong bối cảnh thị trường dịch chuyển theo hạ tầng và dòng tiền, những sản phẩm thấp tầng với mức giá còn ở “vùng khởi động” trở thành tâm điểm hút vốn. Với các nhà đầu tư, nhà phố đa năng hơn 200m², mức giá chỉ từ 6,5 tỷ đồng chính là tài sản “vàng ròng”, duy nhất có tại Vinhomes Golden City.