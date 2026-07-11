Nhà đầu tư gia tăng sở hữu liền kề Đảo Ngọc để tận dụng 'ưu đãi kép' trước 20/7

(VTC News) -

Xu hướng gia tăng sở hữu bất động sản liền kề

Trên thị trường quốc tế, việc sở hữu nhiều bất động sản liền kề tại các vị trí đắt giá ven biển đã xuất hiện từ nhiều năm qua trong nhóm khách hàng có quy mô tài sản lớn.

Năm 2023, Jeff Bezos chi 230 triệu USD để sở hữu tổ hợp ba bất động sản liền kề tại Indian Creek (Mỹ). Trong khi đó, nhà sáng lập Oracle Larry Ellison cũng xây dựng danh mục gồm gần 10 biệt thự nằm cạnh nhau tại khu vực ven biển.

Bên cạnh giá trị nghỉ dưỡng và tính khan hiếm, việc sở hữu nhiều sản phẩm liền kề giúp gia tăng không gian sử dụng, nâng cao tính riêng tư và tạo thuận lợi cho việc quản lý tài sản trong dài hạn.

Tại Việt Nam, mô hình này đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm tại Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay. Dự án sở hữu vị trí hiếm có, vừa nằm sát mép nước, vừa tựa lưng vào dãy Hải Vân hùng vĩ, mặt hướng ra vịnh Nam Chơn nguyên sơ và được quy hoạch theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng cao cấp ven biển.

Tọa độ “tựa sơn, hướng hải” khan hiếm bậc nhất của Đảo Ngọc thu hút nhiều nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, ngay trong năm 2026 dự án sẽ đưa vào vận hành tuyến phố đi bộ Emerald Boulevard. Đến năm 2027, các tiện ích như VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay, công viên Bách Thảo và resort 6 sao Vinpearl Legendlux dự kiến đồng loạt đi vào hoạt động, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và du lịch của khu vực.

Sự đồng bộ về tiến độ này đưa Đảo Ngọc trở thành lớp tài sản tạo dòng tiền hấp dẫn bậc nhất thị trường miền Trung hiện nay, đồng thời mở ra cơ hội tận hưởng chuẩn sống thượng lưu ven vịnh biển di sản cho các gia đình đa thế hệ.

Công viên Đảo Ngọc 6.500 m2 dự kiến hoàn thành vào quý III/2027.

Cơ hội hưởng ưu đãi kép đang “đếm ngược”

Thực tế thị trường cho thấy, xu hướng sở hữu từ hai sản phẩm trở lên đang chiếm thế chủ đạo tại Đảo Ngọc. Thay vì dàn trải dòng vốn vào các danh mục đơn lẻ, những nhà đầu tư có tư duy quản trị tài sản đang chủ động gộp căn để vừa mở rộng không gian sống, vừa nhân đôi diện tích kinh doanh nhằm tối ưu hóa công suất vận hành.

Chiến lược này càng trở nên thực tế khi được trợ lực bởi chính sách ưu đãi 1% cho sản phẩm thứ hai từ chủ đầu tư.

Bà Lê Thị Thủy, một nhà đầu tư kỳ cựu tại thị trường Đà Nẵng, phân tích: “Khoản ưu đãi này không đơn thuần là một con số tiết kiệm, mà là lợi thế lớn để tối ưu hóa giá vốn. Việc dịch chuyển từ sở hữu đơn lẻ sang quản lý tài sản tập trung giúp tôi kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành và gia tăng biên độ lợi nhuận ròng”.

Bà Lê Thị Thủy đánh giá cao chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư.

Đối với khách hàng mua để ở, đặc quyền này là lời giải cho không gian sống đa thế hệ. Chỉ vài bước chân, đại gia đình đã có thể kết nối sum họp, thưởng trọn bầu không khí trong lành của vịnh Nam Chơn mà vẫn giữ được khoảng lặng riêng tư cho từng thành viên.

Đáng chú ý, nguồn lực tài chính tiết kiệm được từ chính sách sẽ được tái đầu tư trực tiếp vào hệ thống nội thất, giúp nâng tầm trải nghiệm sống mà không làm biến động dòng tiền dự phòng ban đầu của gia chủ.

Bên cạnh ưu đãi dành cho căn thứ hai, Đảo Ngọc còn chinh phục khách hàng bằng chính sách cố định lãi suất chỉ 0-6%/năm lên tới 60 tháng (áp dụng đến 20/7/2026).

Theo bà Thủy, việc hai chính sách được áp dụng đồng thời tạo nên lợi thế tài chính đáng kể. Nếu ưu đãi 1% dành cho sản phẩm thứ hai giúp tối ưu giá vốn ngay khi giao dịch, thì chính sách cố định lãi suất 0-6%/năm trong 60 tháng giúp kiểm soát chi phí vốn trong suốt quá trình nắm giữ.

Từ góc nhìn đầu tư, bà Thủy cho rằng, trong một chu kỳ bất động sản mới, việc chủ đầu tư cam kết gánh vác rủi ro biến động lãi suất đã trao cho khách hàng một lợi thế an toàn tuyệt đối, cho phép họ thong dong nắm giữ tài sản sở hữu lâu dài ngay sát mặt biển và tối ưu hóa lợi nhuận mà không bị áp lực dòng tiền đè nặng.

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển tại khu vực miền Trung ngày càng hạn chế, thời gian áp dụng chính sách cố định lãi suất 0-6% lên tới 5 năm chỉ còn tính bằng ngày, những sản phẩm sở hữu vị trí độc bản cùng hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ như Đảo Ngọc tiếp tục là bến đỗ được nhiều nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn khi xây dựng danh mục tài sản dài hạn.