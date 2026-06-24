Nguyên tắc quan trọng không thể bỏ qua khi thiết kế giếng trời nhà phố

(VTC News) -

Giếng trời được xem là giải pháp hiệu quả giúp lấy ánh sáng tự nhiên và thông gió cho những ngôi nhà phố bí bách.

Giếng trời là gì?

Giếng trời là khoảng không gian thông thẳng từ mái xuống các tầng bên dưới của ngôi nhà, được thiết kế nhằm tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên. Đây là giải pháp kiến trúc phổ biến trong các công trình nhà phố, nhà ống hoặc những ngôi nhà có diện tích hạn chế, nơi khó tiếp cận nguồn sáng từ bên ngoài.

Giếng trời thường được cấu thành từ ba bộ phận chính gồm phần đỉnh, phần thân và phần đáy. Trong đó, đỉnh giếng là khu vực nằm trên cùng, tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài.

Thân giếng là khoảng không gian kéo dài chạy xuyên suốt giữa các tầng của ngôi nhà. Đây là nơi ánh sáng và luồng không khí được dẫn truyền vào bên trong. Đáy giếng là phần dưới cùng của giếng trời, thường được sử dụng để bố trí tiểu cảnh như cây xanh, hòn non bộ, hoặc hồ cá.

Để giếng trời phát huy hiệu quả cần chú trọng đến vị trí, kích thước, khả năng chống nóng, chống thấm...

Nguyên tắc quan trọng khi thiết kế giếng trời trong nhà

Vị trí giếng trời

Một trong những yếu tố quan trọng khi thiết kế giếng trời là xác định vị trí đặt hợp lý. Thông thường, giếng trời được bố trí tại giữa nhà hoặc cuối nhà nhằm phân bổ ánh sáng đồng đều cho các không gian xung quanh.

Giếng trời giữa nhà tạo ra một trục dọc ánh sáng tự nhiên, giúp tăng khả năng đối lưu không khí, giảm cảm giác ngột ngạt. Giếng trời cuối nhà thường phù hợp với những công trình có diện tích nhỏ hoặc cần tăng cường ánh sáng cho khu vực cầu thang, bếp và phòng ăn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên tính toán kỹ hướng nắng và hướng gió trước khi quyết định vị trí nhằm hạn chế hiện tượng hấp thụ nhiệt quá mức vào mùa hè.

Kích thước hợp lý

Không ít gia chủ cho rằng giếng trời càng lớn càng tốt. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chính xác. Kích thước giếng trời cần tương xứng với diện tích và kết cấu tổng thể của ngôi nhà.

Nếu giếng trời quá nhỏ, hiệu quả lấy sáng và thông gió sẽ hạn chế. Ngược lại, giếng trời quá lớn có thể khiến không gian bị chói sáng, tăng nhiệt độ bên trong và làm phát sinh chi phí xây dựng.

Thông thường, diện tích giếng trời nên chiếm khoảng 5–10% tổng diện tích sàn để đạt hiệu quả tối ưu. Việc tính toán cụ thể cần được thực hiện bởi kiến trúc sư dựa trên đặc điểm từng công trình.

Chú trọng giải pháp che chắn và chống nóng

Hệ thống mái che giếng trời đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chống nóng. Gia chủ có thể sử dụng kính cường lực, kính dán an toàn hoặc kính Low-E có khả năng giảm bức xạ nhiệt. Ngoài ra, việc kết hợp lam chắn nắng, rèm tự động hoặc cây xanh cũng giúp điều tiết ánh sáng hiệu quả hơn.

Đối với khu vực thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, cần thiết kế độ dốc thoát nước hợp lý để tránh tình trạng đọng nước và thấm dột.

Đảm bảo an toàn

An toàn là nguyên tắc không thể bỏ qua khi thiết kế giếng trời. Với những ngôi nhà có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, khu vực này cần được trang bị lưới bảo vệ hoặc khung chắn chắc chắn.

Hệ thống kính phía trên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chịu lực và chống va đập. Đồng thời, các chi tiết kết cấu cần được kiểm tra định kỳ nhằm phát hiện sớm nguy cơ xuống cấp hoặc hư hỏng.

Trang trí bằng tiểu cảnh và cây xanh

Không chỉ lấy sáng, giếng trời còn có thể trở thành điểm nhấn nghệ thuật trong ngôi nhà. Nhiều gia đình lựa chọn bố trí tiểu cảnh nước, vườn đứng hoặc cây xanh dưới giếng trời nhằm tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Tuy nhiên, cần lựa chọn các loại cây phù hợp với điều kiện ánh sáng và độ ẩm thực tế. Đồng thời, hệ thống thoát nước và bảo dưỡng phải được tính toán ngay từ đầu để tránh phát sinh bất tiện trong quá trình sử dụng.