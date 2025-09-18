Người trẻ stress công việc – chớ chủ quan

(VTC News) -

Người trẻ và vòng xoáy công việc

Có nhiều nguyên nhân khiến người trẻ đối mặt với stress trong công việc. Đầu tiên phải kể tới môi trường làm việc ngày càng cạnh tranh buộc mỗi cá nhân phải không ngừng nỗ lực để chứng minh năng lực.

Khi khối lượng công việc lớn, deadline nối tiếp, nhiều bạn trẻ chấp nhận kéo dài thời gian làm việc để hoàn thành KPI – những con số chỉ tiêu khô khan nhưng lại gắn liền với thu nhập, cơ hội thăng tiến và sự ghi nhận từ cấp trên. Việc bị cuốn vào vòng xoáy công việc dẫn đến không có đủ thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục năng lượng.

Không ít bạn trẻ còn tự đặt ra kỳ vọng cao cho bản thân, muốn nhanh chóng có thu nhập ổn định, thăng chức, xây dựng sự nghiệp trong thời gian ngắn. Khi khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế quá lớn, có thể dẫn đến stress, chán nản, mất phương hướng và hoài nghi chính mình.

Stress vì công việc bận rộn, áp lực. (ảnh minh họa)

Ngoài ra, sự thiếu hụt các kỹ năng mềm như quản lý thời gian hay giải quyết vấn đề cũng là một rào cản lớn. Khi gặp phải xung đột hoặc tình huống khó khăn trong công việc mà không có kinh nghiệm xử lý, người trẻ dễ cảm thấy bất lực, lo âu.

Stress công việc không chỉ thể hiện ở cảm xúc lo âu, bồn chồn mà còn bộc lộ qua những thay đổi về thể chất và hành vi như mất ngủ, khó tập trung, đau đầu, chán ăn, rối loạn tiêu hóa... Một số trường hợp có thể trở nên cáu gắt, dễ nổi nóng hoặc thu mình, ít giao tiếp.

Nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời, tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe tâm thần như rối loạn lo âu, trầm cảm.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Yến (Phòng khám chuyên khoa Tâm thần Hoàng Yến), để duy trì sự cân bằng trước áp lực công việc, người trẻ cần chủ động quản lý thời gian hợp lý, sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên và tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc.

Người trẻ nên thiết lập ranh giới trong công việc, tránh dành quá nhiều thời gian cho công việc ngoài giờ làm để có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Ngoài ra, việc chia sẻ, giãi bày cảm xúc với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp để nhận được sự hỗ trợ, động viên cũng sẽ giúp giảm tải đáng kể áp lực tâm lý.

Với những trường hợp stress kéo dài, kèm theo mất ngủ, chán ăn, mệt mỏi, lo âu triền miên hoặc mất hứng thú với những hoạt động bản thân yêu thích, có thể là những tín hiệu cảnh báo các vấn sức khỏe tâm thần như rối loạn lo âu, trầm cảm, cần được thăm khám và điều trị bởi bác sĩ tâm thần hoặc chuyên gia tâm lý.

Phòng khám chuyên khoa Tâm thần Hoàng Yến – địa chỉ điều trị stress, lo âu, trầm cảm

Phòng khám chuyên khoa Tâm thần Hoàng Yến – HY Clinic hiện là một trong những địa chỉ thăm khám và điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Cơ sở này được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động theo giấy phép số 3553/HNO-GPHĐ ngày 26/12/2023. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám là bác sĩ Nguyễn Hoàng Yến – chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm thần học.

Bác sĩ Phòng khám chuyên khoa Tâm thần Hoàng Yến thăm khám, tư vấn cho một bạn trẻ.

Phòng khám chuyên khoa Tâm thần Hoàng Yến được phê duyệt danh mục 50 kỹ thuật chuyên môn trong khám, chữa bệnh, trong đó có thang đánh giá lo âu – trầm cảm – stress (DASS). Được thực hiện trực tiếp bởi bác sĩ chuyên khoa, công cụ này giúp đo lường, đánh giá mức độ căng thẳng, lo âu và trầm cảm của người bệnh.

Quy trình thăm khám tại Phòng khám chuyên khoa Tâm thần Hoàng Yến bao gồm đánh giá tổng quát sức khỏe thể chất và tinh thần, khai thác tiền sử bệnh kết hợp phỏng vấn lâm sàng, sử dụng thang đo đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần. Từ kết quả này, bác sĩ sẽ đưa ra chẩn đoán, xây dựng kế hoạch điều trị theo đúng phác đồ, đồng thời cá nhân hóa phù hợp với từng người bệnh.

Tùy từng trường hợp, điều trị có thể kết hợp thuốc, trị liệu tâm lý, tư vấn dinh dưỡng hoặc các biện pháp hỗ trợ khác. Trong suốt quá trình tái khám định kỳ, phác đồ sẽ được điều chỉnh linh hoạt nhằm tối ưu hiệu quả, giúp người bệnh dần vượt qua stress, ổn định tâm lý và lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Phòng khám chuyên khoa tâm thần Hoàng Yến có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm.

Có thể thấy, stress công việc nếu được can thiệp sớm, kết hợp giữa điều chỉnh lối sống và hỗ trợ y tế chuyên khoa có thể giúp giảm nguy cơ phát triển thành rối loạn lo âu, trầm cảm. Những cơ sở y tế chuyên khoa như Phòng khám chuyên khoa Tâm thần Hoàng Yến, với quy trình điều trị bài bản và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, đang là một trong những lựa chọn hỗ trợ cho người trẻ trong hành trình chăm sóc sức khỏe tâm thần đề tiếp tục hành trình sự nghiệp.