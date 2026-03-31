Người mẹ rụng tóc cả mảng lớn do áp lực con 'học dốt', phải kèm con học khuya

Gần đây, một bà mẹ tại Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc đã phải cầu cứu bác sỹ vì phát hiện mình gặp phải tình trạng rụng tóc nghiêm trọng sau thời gian dài thức khuya kèm con học bài. Chị được bác sỹ chẩn đoán mắc chứng rụng tóc từng mảng (còn gọi là hói từng vùng).

Theo chia sẻ, để có thể chăm lo toàn diện cho việc học hành và cuộc sống của con, chị đã nghỉ việc khi con vào cấp hai và ở nhà toàn thời gian để theo dõi con. Tuy nhiên, điểm số của cậu bé chỉ ở mức trung bình thấp hơn so với các bạn cùng lớp, và đặc biệt yếu môn toán.

Để kèm con, chị thường xuyên phải thức đến nửa đêm học cùng cậu bé. Việc thiếu ngủ kéo dài cùng với áp lực tâm lý lớn khiến sức khỏe của chị suy giảm rõ rệt. Đến tháng 1 năm nay, chị phát hiện trên đầu xuất hiện 3 mảng hói nhỏ, ban đầu chỉ bằng đầu ngón tay nhưng sau đó lan rộng nhanh chóng, có mảng to bằng lòng bàn tay.

Người phụ nữ ngay lập tức đến bệnh viện tìm hiều nguyên nhân và cách chữa trị. Các bác sĩ cho biết, tình trạng này không hiếm gặp ở các bậc phụ huynh hiện nay. Khi kèm con học, nhiều người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất kiểm soát cảm xúc, thậm chí huyết áp tăng cao. Nếu kéo dài, stress sẽ ảnh hưởng đến nội tiết, làm tổn thương nang tóc và dẫn đến rụng tóc từng mảng.

Người mẹ trên hiện đang được điều trị kết hợp bằng tiêm thuốc và thuốc uống. Bác sĩ cho biết thời gian phục hồi tóc ước tính khoảng 6 tháng đến 1 năm. Để phục hồi nhanh nhất có thể, cô đã chủ động điều chỉnh lối sống, để chồng mình đảm nhận nhiều hơn việc dạy kèm con làm bài tập về nhà, đồng thời bản thân cô cũng chủ động học cách "lùi lại một bước và bớt lo lắng".

Các chuyên gia khuyến cáo, việc đồng hành cùng con trong học tập là cần thiết, nhưng cha mẹ không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Phụ huynh nên giữ tâm lý ổn định, ngủ đủ giấc và chăm sóc sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu. Một phụ huynh khỏe mạnh, bình tĩnh mới có thể hỗ trợ con hiệu quả trong hành trình học tập.