Ngũ Khí Trường Thọ – liệu trình dưỡng sinh nâng cao sinh lực tại Nam Y Quán

(VTC News) -

Theo BS.CKII Nguyễn Xuân Trực – Trưởng Phòng khám Y học cổ truyền Nam Y Quán - trong đông y, khí được xem là nền tảng duy trì hoạt động sống của cơ thể. Khi tuổi tác tăng lên hoặc chịu nhiều áp lực từ công việc, sinh hoạt thiếu điều độ, nguồn khí có thể suy giảm, dẫn đến mệt mỏi kéo dài, ngủ kém, giảm khả năng tập trung và phục hồi chậm.

Từ quan điểm này, Nam Y Quán xây dựng liệu trình Ngũ Khí Trường Thọ nhằm hỗ trợ khách hàng nâng cao sức khỏe tổng thể, duy trì nguồn năng lượng sống và chủ động chăm sóc cơ thể trước khi các vấn đề sức khỏe xuất hiện.

Khách hàng được trải nghiệm những gì?

Khi tham gia liệu trình, khách hàng sẽ được:

Thăm khám và tư vấn với bác sĩ đông y để đánh giá thể trạng, khí huyết và các vấn đề sức khỏe hiện tại.

Hướng dẫn luyện thở, tập dưỡng sinh nhằm hỗ trợ tăng cường chức năng hô hấp và nâng cao sức bền.

Chăm sóc, điều hòa chức năng tiêu hóa giúp hỗ trợ hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng.

Áp dụng các phương pháp hỗ trợ lưu thông khí huyết, giảm cảm giác mệt mỏi, nặng nề cơ thể.

Chăm sóc an thần, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng.

Tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp để duy trì sức khỏe lâu dài.

5 giai đoạn của liệu trình

Ngũ Khí Trường Thọ được thiết kế gồm 5 giai đoạn liên hoàn:

Dưỡng Phế Luyện Khí: hỗ trợ điều hòa hơi thở và nâng cao khả năng hấp thu năng lượng.

Kiện Tỳ Dưỡng Vị: hỗ trợ chức năng tiêu hóa và chuyển hóa dinh dưỡng.

Hoạt Huyết Dưỡng Tâm: hỗ trợ lưu thông khí huyết và tăng cường thể lực.

An Thần Dưỡng Khí: giúp thư giãn tinh thần, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Bổ Thận Ích Khí: hướng đến duy trì sinh lực và sức khỏe bền vững theo thời gian.

Liệu trình phù hợp với người thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi, ngủ không sâu giấc, người trung niên muốn duy trì sức khỏe hoặc những người quan tâm đến chăm sóc sức khỏe chủ động theo phương pháp đông y.

Theo BS.CKII Nguyễn Xuân Trực, chăm sóc sức khỏe không chỉ là điều trị khi có bệnh mà còn là quá trình nuôi dưỡng cơ thể hằng ngày. Ngũ Khí Trường Thọ được xây dựng với mục tiêu giúp mỗi người nâng cao chất lượng cuộc sống, duy trì thể trạng khỏe mạnh và chuẩn bị nền tảng sức khỏe bền vững cho tương lai.