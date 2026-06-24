Ngũ Khí Trường Thọ – liệu trình dưỡng sinh nâng cao sinh lực tại Nam Y Quán

Theo BS.CKII Nguyễn Xuân Trực – Trưởng Phòng khám Y học cổ truyền Nam Y Quán - trong đông y, khí được xem là nền tảng duy trì hoạt động sống của cơ thể. Khi tuổi tác tăng lên hoặc chịu nhiều áp lực từ công việc, sinh hoạt thiếu điều độ, nguồn khí có thể suy giảm, dẫn đến mệt mỏi kéo dài, ngủ kém, giảm khả năng tập trung và phục hồi chậm.
Từ quan điểm này, Nam Y Quán xây dựng liệu trình Ngũ Khí Trường Thọ nhằm hỗ trợ khách hàng nâng cao sức khỏe tổng thể, duy trì nguồn năng lượng sống và chủ động chăm sóc cơ thể trước khi các vấn đề sức khỏe xuất hiện.
Khách hàng được trải nghiệm những gì?
Khi tham gia liệu trình, khách hàng sẽ được:
5 giai đoạn của liệu trình
Ngũ Khí Trường Thọ được thiết kế gồm 5 giai đoạn liên hoàn:
Liệu trình phù hợp với người thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi, ngủ không sâu giấc, người trung niên muốn duy trì sức khỏe hoặc những người quan tâm đến chăm sóc sức khỏe chủ động theo phương pháp đông y.
Theo BS.CKII Nguyễn Xuân Trực, chăm sóc sức khỏe không chỉ là điều trị khi có bệnh mà còn là quá trình nuôi dưỡng cơ thể hằng ngày. Ngũ Khí Trường Thọ được xây dựng với mục tiêu giúp mỗi người nâng cao chất lượng cuộc sống, duy trì thể trạng khỏe mạnh và chuẩn bị nền tảng sức khỏe bền vững cho tương lai.