Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia lần đầu tiên được tổ chức

(VTC News) -

Năm 2024, Thủ tướng quyết định lấy ngày 1/10 hằng năm là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Năm nay, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia”, Ngày hội Đổi mới sáng tạo đầu tiên được tổ chức, khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo (ĐMST) trở thành trung tâm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, bảo đảm tăng trưởng bền vững. Đây cũng là dịp tôn vinh các ý tưởng sáng tạo, đột phá, đồng thời thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái ĐMST toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Ngày hội ĐMST quốc gia 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính phối hợp tổ chức, là không gian kết nối toàn diện các thành tố của hệ sinh thái ĐMST; lan tỏa tinh thần đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia diễn ra sáng 1/10, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia không chỉ là một sự kiện quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức, mà còn là lời hiệu triệu khơi dậy nguồn trí thức Việt Nam, khẳng định tiềm năng để đất nước bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.

“Thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, vật liệu mới. Quốc gia nào đi trước một bước về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ nắm lợi thế cạnh tranh chiến lược và tiến nhanh, tiến xa; ai chậm đổi mới sẽ bị bỏ lại phía sau.

Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đổi mới mô hình tăng trưởng, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm: Đến 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao; Đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đây không chỉ là nhu cầu khách quan, mà còn là mệnh lệnh của thời đại, quyết định vị thế dân tộc trong thập kỷ tới. Không một quốc gia nào có thể “cất cánh” với nền khoa học – công nghệ thấp kém, hoạt động đổi mới sáng tạo chậm chạp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ toàn cầu. Việt Nam đứng thứ 55 trong Top 100 quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển; ba trung tâm lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đều góp mặt trong Top 1.000 thành phố đổi mới sáng tạo toàn cầu, trong đó Đà Nẵng tăng 130 bậc so với năm trước.

Năm 2025, Việt Nam giữ vững vị trí 44/139 nền kinh tế về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), xếp thứ 2 nhóm thu nhập trung bình thấp và thứ 3 ASEAN. Đáng chú ý, chỉ số đầu vào ĐMST tăng 3 bậc. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, Việt Nam dẫn đầu thế giới về chỉ số “Xuất khẩu hàng hóa sáng tạo”.

Đặc biệt, Việt Nam là một trong số ít quốc gia triển khai bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), qua đó hỗ trợ các địa phương xây dựng giải pháp và chỉ đạo điều hành sát thực tiễn, phù hợp đặc thù phát triển.

Các doanh nghiệp Việt Nam đang dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình phát triển dựa trên tài sản trí tuệ, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. FPT từ khởi đầu “tay trắng” trở thành tập đoàn toàn cầu, hiện diện tại hơn 30 quốc gia. Vinamilk giữ vững ngôi vị doanh nghiệp sữa số 1 Việt Nam đồng thời nằm trong Top 40 công ty sữa lớn nhất thế giới. Vingroup vươn tầm tập đoàn đa quốc gia, đầu tư trung tâm R&D tại Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, pin, công nghệ sinh học, xe điện và năng lượng xanh....

Mô hình Hội quán ĐMST là nơi nông dân cùng chia sẻ tri thức, ứng dụng kỹ thuật vào canh tác. Những mô hình như Pun Coffee, Kym Việt, hay phụ nữ nông thôn khởi nghiệp, sinh viên khởi nghiệp cho thấy sức sống của ĐMST gắn liền với văn hóa và bản sắc địa phương.

Các nhà sáng chế không chuyên như Nguyễn Văn Hát, Bùi Văn Ngọ minh chứng rằng đổi mới bắt nguồn từ thực tiễn lao động. ĐMST cộng đồng chính là không gian nơi công nghệ, tri thức và trái tim hòa nhịp, kiến tạo sự phát triển bền vững và nhân văn.