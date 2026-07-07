Ngắm vườn thượng uyển đẹp bậc nhất Kinh đô Huế xưa trước lúc chỉnh trang

Thời kỳ rực rỡ và hưng thịnh nhất của khu vực Hồ Ngọc Dịch - Ngự Tiền Văn Phòng gắn liền với giai đoạn phát triển đỉnh cao của nghệ thuật vườn cảnh cung đình tại Kinh đô Huế, đặc biệt dưới các triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Trong thời kỳ này, khu vực Ngự Viên, trong đó bao gồm cả Hồ Ngọc Dịch được quy hoạch và kiến tạo công phu, phản ánh rõ nét tư tưởng thiên, nhân hợp nhất và mỹ học vườn ngự của triều Nguyễn.