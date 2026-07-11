NASA tìm kiếm tình nguyện viên cho sứ mệnh sao Hỏa, điều kiện ứng tuyển là gì?

(VTC News) -

Để chuẩn bị cho kế hoạch đưa con người lên Mặt Trăng vào năm 2029 và tiến tới chinh phục sao Hỏa, NASA đang ráo riết tìm kiếm những tình nguyện viên dũng cảm. Cơ quan này sẽ lựa chọn bốn người tham gia vào một nhiệm vụ đặc biệt kéo dài một năm tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston, Texas (Mỹ).

Tại đây, các ứng viên được trả lương sẽ sống và làm việc hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Họ phải thực hiện các nhiệm vụ giả định như đi bộ ngoài không gian, vận hành xe tự hành và xử lý các tình huống khẩn cấp liên hành tinh. Thử nghiệm này đóng vai trò sống còn trong việc thu thập dữ liệu khoa học để bảo vệ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho các phi hành gia tương lai.

Nhà nghiên cứu tình nguyện sử dụng kính thực tế tăng cường để thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng như phi hành gia trong sứ mệnh không gian giả lập. (Ảnh: NASA)

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của nhiệm vụ không nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở sự cô đơn tột cùng. Các nghiên cứu khoa học từ lâu đã chứng minh sự cô lập cực đoan có thể làm đảo lộn chu kỳ sinh học của cơ thể, gây biến dạng tâm lý, dẫn đến ảo giác và trầm cảm. Thực tế cho thấy con người là sinh vật xã hội, việc phải chịu đựng sự cô độc dài ngày có thể gây hại cho sức khỏe tương đương với việc hút 15 điếu thuốc mỗi ngày.

Chia sẻ về rào cản tâm lý này, bà Sarita Robinson, giảng viên cao cấp về tâm lý học tại Đại học Lancashire (Anh), nhận định: "Nhiều người từng trải qua môi trường cô lập nghiêm ngặt - ví dụ như các nhà khoa học đóng quân tại các trạm nghiên cứu ở Nam Cực - đều thừa nhận rằng việc phải chống chọi với nỗi cô đơn mới chính là phần khó khăn và khắc nghiệt nhất của công việc."

Đây là nhiệm vụ đầu tiên mô phỏng nhiều phần của chuyến đi Mặt Trăng hoặc sao Hỏa, kết hợp các yếu tố từ những thử nghiệm trước, bao gồm sứ mệnh Crew Health and Performance Exploration Analog tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston. (Ảnh: NASA)

Mặc dù NASA đã bắt đầu mở cổng nhận hồ sơ, nhưng nhiệm vụ thực tế dự kiến phải đến tháng 8/2027 mới chính thức bắt đầu. Để được chọn, ứng viên phải trải qua các bài kiểm tra thể chất và tâm lý khắt khe. Các tiêu chuẩn cơ bản bao gồm: độ tuổi từ 30 đến 55, chiều cao dưới 1m88, là công dân Mỹ hoặc người có thẻ xanh.

Ngoài ra, tình nguyện viên phải có nền tảng kỹ thuật hoặc kinh nghiệm quân sự tương đương phi hành gia, không có tiền sử mộng du, không dùng thuốc ngủ và không bị dị ứng thực phẩm. Tổng thời gian người tham gia phải cống hiến là 14 tháng, bao gồm một năm sống khép kín và hai tháng huấn luyện, thu thập dữ liệu trước và sau nhiệm vụ.

Về mặt quyền lợi, các ứng viên được chọn chắc chắn sẽ nhận được một khoản thù lao xứng đáng, dù con số cụ thể cho dự án tới chưa được công bố. Để tham khảo, trong một chiến dịch mô phỏng sao Hỏa tương tự vào năm 2024, NASA đã chi trả cho các tình nguyện viên mức lương 10 USD cho mỗi "giờ thức", tối đa 16 tiếng mỗi ngày. Dù mức thu nhập này không quá cao, nhưng đối với những người đam mê khoa học vũ trụ, đây là cơ hội có một không hai để ghi tên mình vào lịch sử ngành thiên văn học toàn cầu.