Nâng tầm trải nghiệm khách hàng bí quyết thành công Guno Việt Nam

Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhiều thương hiệu quốc tế, mô hình thời trang nhanh và xu hướng cạnh tranh về trải nghiệm đang tạo áp lực lớn đối với doanh nghiệp nội địa.

Trong bối cảnh đó, Thương hiệu thời trang Guno dành cho mọi nhà, mọi đối tượng khách hàng được xem là một trong những thương hiệu Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định nhờ chiến lược tập trung vào sản phẩm và chuyển đổi quản trị theo hướng dữ liệu.

Founder GUNO trực tiếp kiểm tra quy trình sản xuất, chất lượng vải để đảm bảo sản phẩm tốt nhất tới tay khách hàng.

Quan sát thị trường cho thấy người tiêu dùng hiện nay không còn chỉ lựa chọn thời trang theo xu hướng mà ưu tiên các sản phẩm có tính ứng dụng cao, chất liệu tốt và phù hợp nhiều hoàn cảnh sử dụng. Do đó, doanh nghiệp thời trang buộc phải điều chỉnh tư duy kinh doanh, thay đổi mô hình vận hành và chuyển dịch sang quản trị dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.

Đại diện GUNO cho biết doanh nghiệp xác định “sản phẩm phải xứng đáng với giá trị khách hàng bỏ ra”. Vì vậy, thay vì chạy theo “mốt nhanh”, thương hiệu chọn tập trung vào phân khúc thời trang đa năng, dễ phối và đảm bảo chất lượng từ khâu thiết kế đến hoàn thiện.

Guno luôn cải thiện các dòng sản phẩm phù hợp với phom dáng của người tiêu dùng.

Thương hiệu thời trang Guno đầu tư mạnh vào chất liệu, kỹ thuật may và thiết kế, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng ưa chuộng thời trang bền, đẹp và phù hợp với đời sống thường ngày.

Các dòng sản phẩm được phát triển theo tiêu chí chất liệu bền và thân thiện với làn da, phom dáng dễ sử dụng, phù hợp nhiều đối tượng và ngữ cảnh cùng quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Chiến lược này giúp doanh nghiệp xây dựng được tệp khách hàng trung thành yếu tố quan trọng trong ngành có tỷ lệ thay thế sản phẩm cao.

GUNO chú trọng thay đổi thiết kế, mẫu mã sản phẩm để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.

Song song với đầu tư sản phẩm, GUNO là một trong các thương hiệu nội địa sớm đưa công nghệ vào vận hành. Doanh nghiệp triển khai hệ thống ERP và CRM nhằm quản lý đồng bộ tồn kho, doanh thu và giao dịch, đồng thời thu thập dữ liệu khách hàng để phục vụ phân tích và dự báo.

Dữ liệu được ứng dụng trong việc đánh giá sức tiêu thụ của từng mẫu sản phẩm, vòng đời hàng hóa, tối ưu kế hoạch sản xuất và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng. Đặc biệt, bên cạnh các kênh bán lẻ truyền thống, GUNO tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các Kol, người nổi tiếng phát triển nền tảng thương mại điện tử và các nền tảng số, giúp tăng độ phủ thị trường và tối ưu chi phí tiếp cận.

Doanh nghiệp đồng thời chú trọng xây dựng văn hóa nội bộ theo hướng trao quyền và minh bạch. CEO Phượng Nguyễn cho biết: việc thúc đẩy sáng tạo và cho phép nhân sự chủ động triển khai giúp tăng tốc độ phản ứng trước thay đổi thị trường điều đặc biệt quan trọng với lĩnh vực thời trang, nơi vòng đời sản phẩm và xu hướng biến động nhanh. Đây được xem là nền tảng giúp doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong giai đoạn cạnh tranh hiện nay.

Trong ba năm tới, GUNO đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng thị phần dựa trên các định hướng tăng cường hệ thống phân phối trên cả kênh truyền thống và nền tảng số, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng bền vững và tiếp tục đầu tư vào dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả dự báo và quản trị.

Với chiến lược phù hợp và tốc độ triển khai ổn định, GUNO được đánh giá là ví dụ về một doanh nghiệp thời trang Việt đang chủ động chuyển đổi để thích ứng với bối cảnh thị trường mới, trong đó công nghệ và trải nghiệm khách hàng đóng vai trò trọng tâm.