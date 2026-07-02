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Nắng nóng bao trùm nhiều nơi ở Mỹ, hàng triệu người oằn mình chống chọi
(VTC News) -
Gần 60 triệu người Mỹ chịu đựng nắng nóng gay gắt, khi các thành phố miền Trung và miền Đông nhiệt độ vượt quá 38 độ C.
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