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Nắng nóng bao trùm nhiều nơi ở Mỹ, hàng triệu người oằn mình chống chọi

(VTC News) -

Gần 60 triệu người Mỹ chịu đựng nắng nóng gay gắt, khi các thành phố miền Trung và miền Đông nhiệt độ vượt quá 38 độ C.

VTC News
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