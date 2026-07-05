Nam sinh đạt 9,25 Ngữ văn chia sẻ về câu hỏi 'Steve Jobs Việt Nam'

(VTC News) -

Vừa học đại học, vừa ôn thi tốt nghiệp THPT với tư cách thí sinh tự do, em Nguyễn Thanh Bình, cựu học sinh lớp 12A2, Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), bất ngờ trở thành thủ khoa toàn quốc tổ hợp C00 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tổng điểm 28,75. Trong đó, Ngữ văn 9,25 điểm, Lịch sử 9,5 điểm và Địa lý 10 điểm.

Hiện Bình là sinh viên ngành Luật Thương mại quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Thay vì học dồn vào những tháng cuối, Bình bắt đầu ôn tập từ mùa hè năm trước. Em tận dụng những khoảng thời gian ngoài giờ trên lớp để học. Không tạo áp lực cho bản thân, không ép mình học quá sức, nhưng luôn duy trì tính kỷ luật để mọi việc diễn ra đúng kế hoạch.

Trong ba môn của tổ hợp C00, Ngữ văn là môn Thanh Bình dành nhiều thời gian nghiên cứu nhất. Là thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cũ, Bình phải làm quen với cách ra đề và tiêu chí chấm điểm hoàn toàn mới.

"Em dành nhiều tháng đọc lại đề thi các năm trước, so sánh giữa chương trình cũ và chương trình mới để tìm ra điểm khác biệt. Trong quá trình đi dạy thêm, em thường đặt mình vào vị trí của người chấm để hình dung giám khảo mong chờ điều gì ở một bài làm. Em nghĩ điều quan trọng nhất của môn Ngữ văn theo chương trình mới là viết đúng trước khi viết hay", Thanh Bình chia sẻ.

Thanh Bình quyết định sẽ đăng ký vào ngành Sư phạm để hiện thực ước mơ làm thầy giáo. (Ảnh: NVCC)

Thay vì cố gắng sử dụng những câu văn quá bay bổng, em ưu tiên trình bày đầy đủ ý, lập luận chặt chẽ, diễn đạt rõ ràng và bám sát yêu cầu của đề. Với Bình, chỉ khi bảo đảm đúng cấu trúc, đúng luận điểm và đúng yêu cầu thì mới nghĩ đến việc tạo dấu ấn bằng cách diễn đạt. Chính chiến lược ấy giúp em đạt 9,25 điểm môn Văn.

Cụm từ "Steve Jobs Việt Nam" xuất hiện trong câu nghị luận xã hội khiến nhiều thí sinh bất ngờ bởi đây là dạng đề hoàn toàn khác so với những năm trước. Theo Bình, chính sự mới mẻ này lại tạo nên tính phân hóa và hạn chế tình trạng học thuộc hay học tủ.

Thay vì bối rối, em bình tĩnh khoanh tròn các từ khóa, phân tích yêu cầu của đề rồi xây dựng hệ thống luận điểm. Trong bài viết, Bình đề cập đến những giải pháp từ phía Nhà nước, ngành giáo dục, nhà trường, xã hội và bản thân học sinh nhằm tạo môi trường nuôi dưỡng những người trẻ sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Sau khi đối chiếu với đáp án, em nhận thấy các luận điểm của mình khá tương đồng với định hướng chấm thi.

Ngày công bố điểm thi cũng là thời điểm Bình đang bận thi cuối kỳ ở trường đại học. Ngay khi biết mình đạt 9,25 điểm Văn, nam sinh rất bất ngờ bởi đây là môn em lo lắng nhất. Tuy nhiên, điều khiến Bình sửng sốt hơn cả là danh hiệu thủ khoa toàn quốc khối C.

"Những năm trước, thủ khoa tổ hợp C00 thường đạt mức điểm gần như tuyệt đối. Em không nghĩ tổng điểm 28,75 lại đủ để đứng đầu cả nước trong kỳ thi năm nay", Bình nói.

Vừa bước ra khỏi phòng thi đại học, điện thoại của em liên tục rung lên bởi hàng loạt tin nhắn chúc mừng từ gia đình, thầy cô, bạn bè và học sinh. Khoảnh khắc ấy đến quá bất ngờ khiến Bình phải mất khá lâu mới tin rằng mình thật sự là thủ khoa.

Năm nay, em chỉ đăng ký hai nguyện vọng, đều thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: ngành Sư phạm Địa lý và ngành Địa lý học. Dù vậy, Bình khẳng định việc theo học sư phạm không đồng nghĩa từ bỏ những định hướng khác trong tương lai. Với em, đó là cách mở thêm cánh cửa nghề nghiệp để có nhiều lựa chọn hơn.

Điều Bình mong mỏi nhất vẫn là sau khi hoàn thành việc học, em có thể trở về Đắk Lắk, đứng trên bục giảng của chính ngôi trường THPT chuyên Nguyễn Du - nơi nuôi dưỡng những ước mơ đầu tiên.

Với chàng thủ khoa toàn quốc tổ hợp C00, danh hiệu cao nhất của kỳ thi không phải đích đến cuối cùng. Đó chỉ là một dấu mốc trên hành trình trở thành người thầy mà em đã lựa chọn bằng tất cả sự kiên trì, bình tĩnh và tình yêu dành cho nghề giáo.