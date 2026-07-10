Nam diễn viên gây bức xúc với vai sở khanh, khán giả đòi 'tát qua màn hình'

(VTC News) -

Trong những tập gần đây của phim giờ vàng Dưới ô cửa sáng đèn, Hoàng (Mạnh Hưng) liên tiếp đẩy câu chuyện lên cao trào. Không chỉ lừa dối tình cảm của Vân (Ngọc Huyền), khiến cô mang thai rồi chối bỏ trách nhiệm, nhân vật này còn đánh cắp 15 chỉ vàng của Sinh (Quang Sự), sau đó dùng hơi cay để tẩu thoát khi bị phát hiện.

Diễn viên Mạnh Hưng vào vai Hoàng trong bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn".

Chuỗi hành động ích kỷ và trơ trẽn khiến Hoàng trở thành một trong những nhân vật bị ghét nhất màn ảnh nhỏ ở thời điểm hiện tại.

Trên các diễn đàn phim, hàng loạt bình luận thể hiện sự bức xúc xuất hiện dưới những đoạn trích của bộ phim. Không ít khán giả thừa nhận họ "tức anh ách", "xem đến đâu ức chế đến đó", thậm chí đùa rằng chỉ muốn "tát qua màn hình" vì sự sở khanh của Hoàng.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng dành những lời khen cho diễn viên Mạnh Hưng khi tiếp tục thành công tạo dấu ấn với tuyến vai phản diện.

Trước Dưới ô cửa sáng đèn, nam diễn viên nhiều lần khiến khán giả "nổi đóa" bởi những nhân vật có tính cách gia trưởng, ích kỷ hoặc đầy toan tính.

Trong Dưới bóng cây hạnh phúc, anh vào vai Đạt - cán bộ văn hóa giỏi chuyên môn, hết lòng với công việc và luôn cho rằng mình hy sinh nhiều nhất cho gia đình. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài chỉn chu lại là một người đàn ông gia trưởng, độc đoán, luôn áp đặt vợ. Khi bộ phim phát sóng, Đạt từng trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội bởi hình mẫu quá gần với thực tế.

Nếu Đạt khiến người xem khó chịu bởi tính gia trưởng thì Công Danh trong Hôn nhân trong ngõ hẹp lại bị lên án vì thói trăng hoa và hai lần phản bội hôn nhân. Những tổn thương mà nhân vật gây ra cho người bạn đời khiến Công Danh trở thành một trong những vai diễn gây tranh cãi nhất của Mạnh Hưng.

Đến Hướng dương ngược nắng, nam diễn viên tiếp tục hóa thân thành Hải "bóng" - gã đàn ông ăn mặc lịch lãm, nói năng khéo léo nhưng luôn lợi dụng phụ nữ để trục lợi.

Tạo hình vai Đạt của Mạnh Hưng.

Trong khi đó, Khắc Hoàn của Mùa hoa tìm lại lại là mẫu đàn ông hội tụ nhiều tính xấu: xu nịnh, thực dụng, sẵn sàng đánh đổi lòng tự trọng, thậm chí bạo hành vợ để phục vụ lợi ích cá nhân.

Điểm chung của những nhân vật này là đều mang nhiều khoảng tối trong tính cách và đạo đức. Tuy nhiên, Mạnh Hưng không bê nguyên một kiểu diễn từ phim này sang phim khác mà luôn tạo sự khác biệt qua ánh mắt, giọng nói, nhịp thoại và ngôn ngữ cơ thể. Nhờ đó, dù liên tục đảm nhận tuyến vai phản diện, anh vẫn không tạo cảm giác lặp lại.

Chuyên vào các vai đểu trên phim, Mạnh Hưng khẳng định tính cách ngoài đời của anh hoàn toàn trái ngược với những nhân vật mình thể hiện.

Nam diễn viên cho biết việc nhân vật liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội chưa bao giờ khiến anh áp lực. "Khán giả càng gay gắt, càng chửi thì tôi càng biết mình đã làm đúng với nhân vật. Điều quan trọng nhất là vai diễn tạo được cảm xúc cho người xem", anh chia sẻ.

Theo Mạnh Hưng, nhiều khán giả đôi khi quá nhập tâm vào câu chuyện nên "ghét lây" cả diễn viên ngoài đời. Tuy nhiên, anh xem đó là phản ứng tự nhiên khi nhân vật được khắc họa đủ sức thuyết phục.

Liên tục được giao vai phản diện, Mạnh Hưng xem đây là lợi thế bởi mỗi nhân vật đều có tâm lý, số phận và màu sắc riêng, giống như những con người ngoài xã hội.

Theo nam diễn viên, điều quan trọng với một diễn viên chuyên nghiệp không phải là vai chính hay vai phản diện, mà là khả năng làm tròn vai. Mạnh Hưng chia sẻ rằng tạo được dấu ấn trong lòng người xem đã khó, còn khiến họ tiếp tục nhắc đến nhân vật sau khi phim kết thúc lại càng là thử thách lớn hơn. Vì vậy, thay vì bận tâm nhân vật là người tốt hay kẻ xấu, anh luôn tập trung làm tốt nhất vai diễn của mình.