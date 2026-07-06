Nam ca sĩ người Tày gây sốt khi hát lại bản hit hơn 40 triệu lượt xem

(VTC News) -

Sau 8 năm kể từ khi gây sốt cùng bộ phim điện ảnh Nhắm mắt thấy mùa hè, ca khúc cùng tên bất ngờ được ca sĩ Hoàng Hà Cương làm mới bằng một MV mang màu sắc lãng mạn, hoài niệm.

Ca sĩ Hoàng Hà Cương.

Nhắm mắt thấy mùa hè vốn là ca khúc do Hồ Tiến Đạt và Chung Chí Công sáng tác cho bộ phim điện ảnh cùng tên của đạo diễn Cao Thúy Nhi, ra mắt năm 2018 với sự tham gia của Phương Anh Đào và Takafumi Akutsu. Qua phần thể hiện của Nguyên Hà, bài hát nhanh chóng trở thành bản hit, thu hút hơn 43 triệu lượt xem trên YouTube và được nhiều ca sĩ lựa chọn cover trong nhiều năm qua.

Chính vì vậy, việc Hoàng Hà Cương quyết định đầu tư thực hiện MV mới cho ca khúc được xem là lựa chọn khá mạo hiểm.

Chia sẻ về quyết định này, nam ca sĩ cho biết anh đã yêu thích bài hát từ rất lâu và luôn mong muốn thực hiện một sản phẩm chỉn chu dành cho ca khúc.

"Tôi xem đây là bước đệm trước khi ra mắt dự án âm nhạc hoàn toàn mới vào đầu năm 2027 với ca khúc được đặt hàng sáng tác riêng. Hy vọng khán giả sẽ có những cảm xúc mới khi nghe phiên bản Nhắm mắt thấy mùa hè của tôi", Hoàng Hà Cương chia sẻ.

Khác với phiên bản gốc mang chất tự sự đầy nữ tính của Nguyên Hà, Hoàng Hà Cương lựa chọn cách thể hiện bằng chất giọng nam tính, khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được sự mềm mại và cảm xúc của một bản pop ballad.

Nam ca sĩ cho biết dù thường xuyên biểu diễn những ca khúc sôi động trên sân khấu, anh lại đặc biệt yêu thích những bản tình ca nhẹ nhàng bởi đó là cách cân bằng với tính cách sôi nổi ngoài đời.

MV được thực hiện tại cao nguyên Mộc Châu với khung cảnh lãng mạn.

MV được thực hiện tại cao nguyên Mộc Châu, tận dụng khung cảnh thiên nhiên như đồi chè, rừng thông, thảo nguyên và những cánh đồng cỏ rộng lớn để kể câu chuyện về một mối tình đã qua. Hình ảnh giàu chất điện ảnh kết hợp cùng giai điệu da diết tạo nên không khí hoài niệm xuyên suốt sản phẩm.

Đáng chú ý, trong quá trình thu âm, Hoàng Hà Cương nhận được sự hướng dẫn trực tiếp của NSƯT Thanh Tâm. Theo nữ nghệ sĩ, điều quan trọng nhất là giúp học trò tìm được màu sắc riêng thay vì lặp lại cảm xúc của những phiên bản trước.

Bà đánh giá Hoàng Hà Cương tiếp thu nhanh, nghiêm túc và biết tiết chế để tạo nên một phiên bản vừa có sự tiếc nuối, vừa giữ được tinh thần lãng mạn, không bi lụy.

Hoàng Hà Cương tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc và Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Là người dân tộc Tày, sinh ra tại Sơn Động (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), anh sớm theo đuổi con đường ca hát và từng ghi dấu tại nhiều cuộc thi như Top 12 Tiếng hát truyền hình TP.HCM, Giải triển vọng Tiếng hát sông Thương và Top 5 Sao Mai khu vực miền Nam dòng nhạc dân gian. Ngoài ra, nam ca sĩ còn tham gia nhiều chương trình của VTV, VTC, QPAN, ANTV cũng như các tour diễn tại châu Âu.