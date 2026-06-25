Mỹ xác nhận nhượng bộ Iran, trấn an các đồng minh vùng Vịnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 cho biết Iran đang đưa ra những nhượng bộ rất lớn, trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm hoàn thiện thỏa thuận hòa bình đạt được giữa hai nước.

Còn phát biểu với báo giới tại Kuwait trong khuôn khổ chuyến công du ba nước vùng Vịnh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến an ninh của các đồng minh lâu năm tại khu vực. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với các đối tác vùng Vịnh trong mọi bước đi liên quan đến quan hệ với Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: AP)

Chuyến công du của ông Rubio nhằm trấn an các đồng minh Arab, vốn lo ngại thỏa thuận hòa bình được đề xuất với Tehran là quá mềm mỏng đối với cường quốc khu vực mà họ cho rằng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nước vùng Vịnh trong thời gian xảy ra xung đột. Sau khi gặp các nhà lãnh đạo UAE, Ngoại trưởng Mỹ đã tới Kuwait trước khi lên đường sang Bahrain.

Thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tuần trước là thỏa thuận đầu tiên được ký giữa lãnh đạo hai nước kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979 tại Iran. Văn kiện bao gồm đề xuất thành lập một quỹ trị giá 300 tỷ USD và nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Sau khi ký biên bản ghi nhớ, hai bên đã khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm hoàn thiện các chi tiết thực thi thỏa thuận. Tiến trình này đã vấp phải sự phản đối của phe Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn.

Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ sẵn sàng xem xét một thỏa thuận toàn diện nếu Iran thực sự mong muốn đạt được một giải pháp lâu dài. Ông cũng tiết lộ các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa hai bên sẽ được nối lại vào cuối tháng này và nhiều khả năng tiếp tục diễn ra tại Thụy Sĩ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng lên tiếng bảo vệ quyết định của chính quyền Mỹ về dỡ bỏ trừng phạt với Iran, nhấn mạnh rằng đây là sự nhượng bộ cần thiết trong đàm phán.

Tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra với báo giới tại Kuwait tối qua, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du 3 nước vùng Vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain bắt đầu ngày 23/6. Ông Rubio khẳng định trong đàm phán phải có cả “cho” và “nhận”. Việc dỡ bỏ trừng phạt Iran là nhượng bộ cần thực hiện như một phần của tiến trình.

Đầu tuần này, chính quyền Mỹ đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Iran trong vòng 60 ngày, đến 21/8. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên, Mỹ dỡ bỏ trừng phạt hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran. Động thái được tiến hành ngay sau khi hai bên tổ chức thành công vòng đàm phán cấp cao đầu tiên tại Thụy Sỹ trong hai ngày 21-22/6, với dự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, cùng các nhà trung gian hòa giải Pakistan và Qatar.

Theo kế hoạch, trong tuần tới, các đội đàm phán kỹ thuật của Mỹ và Iran, sẽ nối lại hoạt động thương thảo. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể cũng như địa điểm chính xác đàm phán sẽ diễn ra, chưa được công bố.