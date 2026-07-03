Mỹ nhân VTV vừa tốt nghiệp đại học sau nửa năm làm dâu hào môn là ai?

(VTC News) -

Trên trang cá nhân, diễn viên - người mẫu Hương Liên gây chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc nhận bằng cử nhân đại học. Trong lễ tốt nghiệp, người đẹp diện phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, đúng với danh xưng “thần tiên tỷ tỷ”.

Hương Liên học tại Trường Đại học Lao động - Xã hội ở Hà Nội. Bên cạnh việc hoàn thành chương trình đại học, cô cũng theo học khóa đào tạo diễn viên tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để theo đuổi định hướng nghệ thuật.

Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, khán giả để lại lời chúc mừng Hương Liên khi tiếp tục có thêm một dấu mốc mới trong sự nghiệp.

Hương Liên đẹp rạng rỡ trong buổi lễ tốt nghiệp.

Sinh năm 2002, quê ở Ninh Bình (Hà Nam cũ), Hương Liên lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2023 (Gương mặt người mẫu Việt Nam). Dù không tiến sâu vào chung kết, Hương Liên vẫn là mỹ nhân gây ấn tượng với nhan sắc nổi bật. Chính điều này và gương mặt nhiều nét tương đồng khiến cô được gọi là "Kim Tae Hee Việt Nam".

Sau chương trình, Hương Liên tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu và là một trong những chân dài tiềm năng. Cô thường xuyên xuất hiện tại các show diễn, sự kiện thời trang, đồng thời phát triển mạnh mẽ trên nền tảng số.

Người đẹp hiện sở hữu kênh Instagram có hơn 166.000 lượt theo dõi cùng kênh TikTok có hơn 730.000 lượt theo dõi. Là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, cô tập trung cho chủ đề thời trang, du lịch và phong cách sống.

Người đẹp được mệnh danh là "Kim Tae Hee Việt Nam".

Bẵng đi một thời gian, Hương Liên bất ngờ thông báo đã làm lễ ăn hỏi và đăng ký kết hôn. Tháng 11/2025, người đẹp sinh năm 2002 tổ chức đám cưới với ông xã Lê Minh Trung - con trai của cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước. Ông xã của Hương Liên hơn cô 12 tuổi, hiện công tác trong cơ quan nhà nước.

Từ sau khi làm dâu hào môn, cuộc sống của cô nhận được nhiều sự quan tâm khi thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch, khoảnh khắc chăm sóc tổ ấm hay những hoạt động đời thường trên mạng xã hội.

Hương Liên từng cho biết cô cảm thấy may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình để tiếp tục học tập và trải nghiệm sau kết hôn. Người đẹp khẳng định nếu có những chương trình hoặc dự án phù hợp với bản thân, cô vẫn sẵn sàng tham gia thay vì chỉ tập trung vào cuộc sống gia đình.

Hương Liên lên xe hoa vào tháng 11/2025.

Thời gian qua, Hương Liên xuất hiện trong bộ phim giờ vàng Lời hứa đầu tiên phát sóng trên VTV3. Đây cũng là vai diễn đầu tiên của người đẹp trên màn ảnh nhỏ. Cô đảm nhận vai Linh Anh - một nhân vật mang cá tính mạnh, đầy tham vọng và không ngại cạnh tranh. Sự góp mặt của Hương Liên trong bộ phim này được xem là dấu mốc đáng chú ý sau khi cô lập gia đình.

Gần đây, Hương Liên tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý khi trở lại The Face Vietnam 2026. Trước đó, cô từng lọt top 6 của chương trình và dừng chân trước thềm chung kết. Sau gần ba năm, người đẹp quyết định trở lại đường đua với hình ảnh được nhận xét trưởng thành và sắc sảo hơn.