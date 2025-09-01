Mỹ Đình rực lửa tự hào trong Concert quốc gia '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

"80 năm – Hành trình Độc lập, Tự do, Hạnh phúc" do Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch tổ chức không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà còn là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã ngã xuống, là bản hùng ca khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam.